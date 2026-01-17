Milei, feliz por la decisión de Trump de incluirlo en la Junta de Paz para finalizar el conflicto en Gaza

El ultraderechista Javier Milei celebró alborozadamente la decisión de Donald Trump de incluirlo en la Junta por la Paz diseñada por el presidente de Estados Unidos para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza así como otros conflictos globales. "Gracias presidente Trump. Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas".

Milei es un aliado incondicional de Washington e Israel y responde positivamente a cada una de sus acciones. Argentina ha sido el único país sudamericano que respaldó con énfasis las acciones del Ejército israelí contra los palestinos. El ex tertuliano televisivo, quien había expresado su deseo de conversión al judaísmo ortodoxo, ha visitado Israel y se ha reunido en más de una oportunidad el premier Benjamín Netanyahu. La última vez, en el marco de la Asamblea General de la ONU. El Gobierno tiene a su vez la intención de mudar la embajada argentina a Jerusalén. Milei recibió a su vez un premio de la organización B’nai B’rith, dedicada a la defensa del Estado de Israel y del judaísmo a nivel global.

"La Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad, y que promueven la paz y la libertad. Es un honor para nosotros acompañarlos en tamaña responsabilidad", añadió el anarco capitalista en su comunicado. Milei se encuentra ahora en condiciones de designar un representante autorizado para asistir y participar en las reuniones en su nombre en las reuniones del organismo que será encabezado por el ex premier británico, Tony Blair y tiene al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, como otro de los integrantes de peso.

"Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", lo definió Trump. El plan del magnate contempla el despliegue de una fuerza internacional de estabilización para ayudar a asegurar Gaza, donde murieron 70.668 palestinos por las acciones del Ejército de Israel. Desde que se declaró el cese del fuego, los ataques en la Franja de Gaza mataron a otras 463 personas.