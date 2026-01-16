El director de la CIA se reunió con Delcy Rodríguez en Caracas, según 'The New York Times'

¿A qué juega Donald Trump? La pregunta paraliza a los opositores y desconcierta a los analistas. El magnate republicano tiene muchas cartas sobre la mesa en lo que despunta como un proyecto personal y una prueba más de su despliegue de alternativas tuvo lugar horas atrás. Mientras María Corina Machado le ofrendaba su medalla del Premio Nobel de la Paz, y el presidente la agradecía sin rubores, el director de la CIA, John Ratcliffe, conversaba en Caracas con la "presidenta encargada" Delcy Rodríguez, de acuerdo con The New York Times. No se trató de una visita cualquiera sino la del primer integrante del gabinete de Trump que aterriza en Venezuela desde que el Ejército norteamericano entró al búnker del presidente Nicolás Maduro para llevárselo a Nueva York luego de matar a 32 de sus custodios cubanos. Según el diario neoyorquino, un funcionario del Gobierno señaló que Ratcliffe le transmitió a Rodríguez "el mensaje de que Estados Unidos espera una relación de trabajo mejorada". Ambos dialogaron sobre cooperación en inteligencia, estabilidad económica y, además, la necesidad de garantizar que el país sudamericano dejara de ser un "refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, en particular los narcotraficantes".

El encuentro tuvo lugar a su vez el mismo día en que la "presidenta encargada" anunció su decisión de reformar de manera parcial la Ley Orgánica de Hidrocarburos para, de esta manera, incorporar el modelo de negocios que ya impera en las relaciones con la multinacional norteamericana Chevron y, además, blindar las inversiones y permitir la incorporación de nuevos flujos de capital en campos que carecen de infraestructura.

El convenio con Chevron se basa en un contrato de participación productiva que permitió inversiones por 900 millones de dólares en 2025 y una producción de 1,2 millones de barriles diarios. "Fue el esfuerzo de inversionistas nacionales e internacionales en base a este modelo".

Chevron ha sido vital para el ciclo de crecimiento de Venezuela durante los últimos dos años. "La agenda energética EEUU-Venezuela no es nueva. Tiene más de un siglo. No estamos inventando el agua tibia. Lo que estamos es, en medio de una agresión y de una feroz amenaza, moldeando lo que debe ser una cooperación energética".

Lo que se dice en Washington no deja de resonar en Caracas. La portavoz de Trump, Karoline Leavitt, había remarcado también el jueves que Rodríguez era receptiva a las "solicitudes" de Washington. "Creo que todos lo han podido constatar". Destacó en particular el acuerdo bilateral por el cual Estados Unidos comercializará el crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos a Venezuela. Trump aseguró que Estados Unidos busca una inversión de 100.000 millones de dólares por parte del sector petrolero.

La "presidenta encargada" reivindicó no obstante la posibilidad de Venezuela de tener a la par su plan de negocios con otros países, entre ellos China, Rusia y Cuba. Y que parte del dinero de la renta petrolera se destine a "mejorar el ingreso de nuestros trabajadores", los hospitales, escuelas, a la alimentación y a las viviendas.

Machado defiende la entrega de la medalla

Indiferente a la controversia que llegó hasta la misma Oslo, María Corina Machado defendió su decisión de ofrendar a Trump su medalla del Premio Nobel de la Paz. "Decidí dedicárselo al presidente Trump porque se lo merece", dijo durante una entrevista en el programa Fox & Friends de la cadena Fox News. A pesar de lo que por el momento se insinúa como una predilección por Rodríguez en la transición política en Venezuela, la dirigente de derechas valoró su encuentro con el presidente de EEUU. "Salió muy bien. Estoy muy agradecida por la oportunidad de hablar con el presidente Trump. Algo que he estado esperando por mucho tiempo". En Caracas los analistas creen que salió de la reunión con las manos vacías y sin la consideración política del multimillonario. Machado reconoció que su hora no ha llegado aún. "Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia, y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado; cuando llegue el momento correcto, seré la primera mujer electa presidenta de Venezuela".