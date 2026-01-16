En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Donald Trump ha anunciado que ya ha conformado la Junta de Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza, y anunciará los nombres de sus integrantes "próximamente"
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel dice atacar a las milicias gazatíes en sus últimos ataques
El Ejército de Israel aseguró este viernes que los ataques que llevó a cabo a lo largo del jueves en Gaza, que causaron al menos ocho muertos, estaban dirigidos contra comandantes del grupo islamista Hamás y la Yihad Islámica Palestina.
"Las FDI(Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) y el la ISA (la agencia de inteligencia interior, el Shin Bet) atacaron a varios terroristas, incluyendo comandantes de las organizaciones terroristas Hamás y Yihad Islámica Palestina a lo largo de la Franja de Gaza", recoge un comunicado castrense.
Desde la noche y madrugada de este viernes han muerto al menos tres personas más en dos ataques distintos, elevando a al menos once el total de fallecidos.
Israel anuncia la muerte de un supuesto miembro de Hezbolá en un bombardeo contra Líbano
El Ejército de Israel ha anunciado este viernes la muerte de un supuesto miembro del partido-milicia chií Hezbolá en un bombardeo perpetrado en la víspera contra Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.
Así, ha afirmado que el sospechosos "intentaba restaurar la infraestructura (del grupo) en Zutar al Sharquiya, en el sur de Líbano", antes de resaltar que "las actividades del terrorista eran una violación flagrante de los entendimientos entre Israel y Líbano", en referencia al alto el fuego.
La ONU señala que desescombrar Gaza llevará más de siete años
El secretario general de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, en inglés), Jorge Moreira da Silva, señaló este viernes que retirar los escombros de la Franja de Gaza, devastada por los bombardeos del Ejército de Israel, llevará más de siete años.
"No hay mucho en pie en Gaza. El enclave tiene más de 60 millones de toneladas de escombros, limpiarla llevará más de siete años", escribió Moreira da Silva en la red social X tras visitar el jueves este territorio palestino.
El secretario general de UNOPS advirtió de que los componentes de estos escombros también suponen un riesgo en sí mismo para la población gazatí. Entre los restos de las infraestructuras gazatíes hay municiones sin detonar, residuos peligrosos y restos humanos.
Un dron israelí tira una granada al lado de los cascos azules en Líbano
Un dron israelí lanzó una granada a unos 30 metros de una patrulla de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) que se encontraba revisando viviendas cerca de la localidad de Odaisseh, en el tercer ataque de este tipo denunciado por los cascos azules en lo que va de semana.
Los militares acudieron a investigar una casa, en la que encontraron un artefacto explosivo conectado a un cordón detonante, después de que unos vecinos les avisasen de la existencia de un potencial peligro en su interior durante una patrulla en la zona, informó este viernes la FINUL en un comunicado.
"Los pacificadores instalaron un cordón de seguridad y se prepararon para revisar otra vivienda. Poco después, un dron que había estado sobrevolando dejó caer una granada a alrededor de 30 metros de los pacificadores", agregó la misión.
Según la nota, la acción no causó heridos, si bien llevó a los cascos azules a enviar una petición de cese el fuego al Ejército israelí.
Rusia acusa a EEUU de intentar "justificar una agresión" contra Irán
El embajador de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, ha acusado este jueves a Estados Unidos de intentar "justificar una agresión flagrante" contra Irán al solicitar la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad, alegando que Washington "continúa intensificando las tensiones" y "alimentando la histeria" en torno al país centroasiático.
Así se ha pronunciado Nebenzia en una intervención en la que ha mantenido que la decisión de Estados Unidos de pedir dicha sesión "no es más que otro intento de justificar una agresión flagrante y una injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano", mientras que ha señalado que la cumbre debería centrarse en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Con las protestas aplastadas, Irán busca evitar una intervención de Estados Unidos
Con las protestas aplastadas, Irán busca desactivar una posible intervención de Estados Unidos con una mezcla de amenazas -provocará el caos en la región- y diplomacia -estamos dispuestos a negociar- tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.
El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, mantiene una ajetreada agenda con llamadas con sus homólogos de otros países en los que reitera que una acción estadounidense en suelo iraní podría llevar a Oriente Medio al caos, a la vez que asegura que su país se defenderá.
Así se hizo saber al ministro de Exteriores chino, Wang Yi, a quien advirtió de que una intervención de Washington “podría crear inestabilidad y caos en la región”, informó la agencia IRNA.
Trump dice que logrará "un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás"
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este jueves que se ha alcanzado ya la segunda fase de su plan de paz para Gaza y que se logrará "un acuerdo integral de desmilitarización con Hamás, que incluirá la entrega de todas las armas y el desmantelamiento de todos los túneles" en el territorio.
"Como anunció Steve Witkoff (enviado especial de Trump para Gaza y Ucrania), hemos entrado oficialmente en la siguiente fase del Plan de Paz de 20 puntos para Gaza", afirmó Trump en un mensaje en la red social Truth Social.
Guterres denuncia la entrada "ilegal" de autoridades israelíes a un centro de salud de la UNRWA en Jerusalén
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado este jueves la entrada "ilegal" de las autoridades israelíes a un centro de salud de la Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) situado en Jerusalén y que ha sido cerrado de manera temporal.
Guterres ha "condenado enérgicamente" unos hechos que han tenido lugar este lunes en unas instalaciones desde las que se "atiende a cientos de pacientes refugiados palestinos a diario", siendo, "para la mayoría de ellos, su única posibilidad de acceder a atención médica primaria".
Trump dice que ya ha conformado la Junta de la Paz para Gaza, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de la Franja
El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este jueves que ya ha conformado la Junta de Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza, aunque evitó dar los nombres de sus integrantes, los cuales dijo que "se anunciarán próximamente". "Es un gran honor para mí anunciar que se ha formado la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán próximamente, pero puedo afirmar con certeza que se trata de la Junta más destacada y prestigiosa jamás reunida en ningún momento ni lugar", escribió Trump en un breve mensaje en su red Truth Social que no añade más detalles al respecto.
Guterres ve un "paso importante" en el lanzamiento de la segunda fase del plan de Trump para Gaza
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha valorado este jueves como un "paso importante" el lanzamiento de la segunda fase del plan para el futuro de la Franja de Gaza auspiciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si bien ha insistido en que los esfuerzos en esta dirección deben tener en cuenta las resoluciones de la ONU y el Derecho Internacional". "El anuncio, el 14 de enero, del lanzamiento de la fase II del plan de 20 puntos del presidente Trump -que incluye el establecimiento de una administración palestina tecnocrática de transición en Gaza y del Comité Nacional para la Administración de Gaza- constituye un paso importante", ha señalado a través de un comunicado difundido por su portavoz adjunto, Farhan Haq.
- Paraguas y abrigo: así será el tiempo en la Región de Murcia este fin de semana
- Este pueblo de Murcia de poco más de 100 habitantes es el único de la Región que habla valenciano
- Carlos Alcaraz, en Australia: dónde ver y a qué hora su último test antes del torneo
- El nuevo modelo de transporte de Murcia modifica el pliego y amplía el plazo para recibir ofertas
- Un inglés se muda a Murcia con 16 años y sigue alucinando con las tiendas: 'La gente no se da cuenta de esto
- El Real Murcia mira otra vez a Castellón y ata a Óscar Gil
- El Bando de Murcia ya tiene fecha y se luce en Fitur en su 175 aniversario
- Las peticiones para construir un búnker se disparan en la Región por culpa de Trump