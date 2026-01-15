Israel considera simbólico el anuncio de la segunda fase del alto el fuego en Gaza por parte de la Administración Trump

El pistoletazo de salida de la segunda fase del alto el fuego en Gaza por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha topado con reservas israelíes. El primer ministro, Binyamín Netanyahu, ha tachado el anuncio de la creación de un comité tecnocrático para la Franja y la publicación de su composición de un equivalente a una "acción declarativa". Para el liderazgo israelí, este paso adelante, apoyado abiertamente por la Presidencia palestina, es simbólico. Funcionarios estadounidenses han confirmado a varios medios que las invitaciones para participar en la Junta de Paz internacional que gobernará temporalmente Gaza fueron enviadas este miércoles, sin desvelar quiénes serán sus miembros.

Washington también ha declarado que "en las próximas 48 horas" se conocerán los nombres de los integrantes de este comité que supervisará el Gobierno de tecnócratas palestinos que se va a instaurar en la Franja. Según fuentes oficiales estadounidenses, los miembros de la Junta han sido escogidos personalmente por Trump. Por su parte, los ministros del gabinete isralí se reunieron el martes por la noche, un día antes del anuncio, para recibir información sobre los planes de la Administración Trump para la segunda fase. En paralelo, las diferentes facciones palestinas se encontraron en El Cairo, donde dieron su aprobación al Ejecutivo de tecnócratas palestinos compuesto por 15 miembros con la misión de gobernar la Franja.

Incógnitas

Badr Abdelatty, ministro de Exteriores egipcio, declaró que la constitución del comité se anunciará próximamente. La mayoría de sus miembros son profesiones independientes de Gaza sin afiliación a Hamás ni a la Autoridad Palestina (AP). Algunos sí que tienen vínculos con Fatah, el partido que gobierna actualmente en la Cisjordania ocupada. Casi todos cuentan con un extenso pasado profesional en instituciones económicas, públicas y sociales de Gaza, viviendo en su propia piel las horribles consecuencias de la guerra y la catástrofe humanitaria. Muchos de ellos siguieron desempeñando sus cargos públicos durante los meses de conflicto, en el que el Ejército israelí ha arrasado con más de 70.000 vidas palestinas.

Al otro lado de la frontera, en Israel, los funcionarios políticos insistieron en que el cambio a la segunda fase, anunciado por el enviado estadounidense Steve Witkoff, no socava los esfuerzos para avanzar en los tres objetivos de Israel: la devolución del cuerpo del último rehén, el desarme de Hamás, y la desmilitarización de Gaza. Por el momento, siguen quedando muchas incógnitas por desvelar, como, por ejemplo, quién financiará este comité tecnocrático, capitaneado por el que fue viceministro de Transporte de la AP, el doctor Nabil Ali Shaath, o la reconstrucción que debe tener lugar en esta segunda fase. Tampoco está claro si esta nueva administración gozará de verdadera libertad de acción o amplia legitimidad pública, ni si será capaz de abordar los enormes desafíos de la reconstrucción, la economía y el restablecimiento de la confianza pública tras dos años de guerra.