Crisis en Oriente Próximo
España recomienda a sus ciudadanos en Irán que abandonen el país
Exteriores justifica la recomendación por la "inestabilidad" y las muertes y detenciones de manifestantes durante las protestas contra el régimen
Redacción
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recomendado este miércoles a los ciudadanos españoles en Irán que abandonen el país por la situación de extrema inestabilidad que vive la República Islámica, con protestas masivas en sus calles desde hace dos semanas, una represión que ha dejado centenares de muertos y la posibilidad de una intervención de Estados Unidos planeando sobre el horizonte. "Se recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles", indicó Exteriores a través de un comunicado en su página we,
"La situación es inestable en todo el país. Diferentes fuentes informan de numerosas muertes y detenciones de manifestantes", señaló la institución. España se suma así a otros países europeos, que en las últimas horas han pedido a sus conciudadanos que se marchen de Irán. “El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma la recomendación de que los ciudadanos italianos que puedan abandonar Irán lo hagan", señaló la cancillería italiana en un comunicado difundido este miércoles. De acuerdo con el departamento habría unos 600 italianos actualmente en Irán, la mayoría de ellos en Teherán y sus inmediaciones.
Varsovia apremia a sus ciudadanos
También Polonia ha optado por la precaución. Sus ciudadanos deben abandonar Irán «inmediatamente», según ha pedido el Ministerio de Asuntos Exteriores polaco. «El Ministerio de Asuntos Exteriores insta a abandonar Irán de inmediato y desaconseja viajar a este país», ha afirmado en una publicación en X.
