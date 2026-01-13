Conflicto en el país persa
Trump alienta las protestas en Irán y llama a "tomar las instituciones": "La ayuda está en camino"
Redacción
Nueva York
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la "ayuda está en camino".
"¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes", dijo Trump en su red Truth Social.
