Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

La FINUL denuncia un nuevo "ataque" de militares israelíes en el sur de Líbano

La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha informado este lunes de un nuevo incidente en el que carros de combate israelíes han penetrado en territorio libanés y ha abierto fuego en lo que define como un "ataque" contra miembros del contingente internacional. No hay heridos. "Uno de los tanques disparó tres proyectiles de su cañón principal y dos impactaron a unos 150 metros de los miembros de la fuerza de mantenimiento de la paz", ha denunciado la misión en un comunicado.

Después los militares "se alejaron por seguridad" pero "los siguieron continuamente con un láser de los tanques". "Ataques como estos contra efectivos de mantenimiento de la paz identificados y que realizaban labores amparadas por la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad se están convirtiendo en una perturbadora costumbre. Estos ataques son una grave violación de la Resolución 1701", ha denunciado la FINUL.