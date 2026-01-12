Crisis en Venezuela
El Papa recibe a la opositora venezolana María Corina Machado
La Santa Sede no ha difundido detalles del transcurso del encuentro
El papa León XIV recibió este lunes en el Vaticano a la líder opositora venezolana y nobel de la paz María Corina Machado, informó la oficina de prensa de la Santa Sede. La reunión de la Premio Nobel de la Paz y el Papa fue anunciada en el boletín con la agenda del Pontífice durante la mañana, pero como es habitual no se dieron más detalles.
El papa León XIV pidió este viernes durante su discurso al cuerpo diplomático que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas".
Mediación vaticana
El encuentro se produce después de que este pasado fin de semana la prensa estadounidense filtrara —en una información no desmentida por el Vaticano— que la diplomacia vaticana intentó mediar para ofrecer una salida al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
Según 'The Washington Post', que reconstruyó los hechos a través el testimonio de unas 20 personas familiares con el asunto, el número dos del Vaticano, el secretario de Estado Pietro Parolin, intentó en los días previos a la captura de Maduro con el embajador estadounidense en el Vaticano, Brian Burch, para valorar la posibilidad de que Maduro saliese de Venezuela y se fuera a Rusia. En concreto, según la reconstrucción, Parolin habría afirmado que "Rusia estaba dispuesta a conceder asilo a Maduro y pidió a los estadounidenses que tuvieran paciencia para convencer" al presidente venezolano. "Parte de esa petición era que Putin garantizara la seguridad".
Suscríbete para seguir leyendo
- A la tercera va la redonda: un géiser de 8 metros en la Circular de Murcia, que también recuperará la música
- Prohíben a un pastor pasar con sus ovejas por un barrio de Torre Pacheco
- En directo: Real Murcia-Hércules
- Cafés con mucha historia en Murcia
- ¿Qué tiendas y supermercados abren este domingo en la Región de Murcia?
- En directo: FC Cartagena-UD Ibiza
- Muere al caer con su coche al canal del Trasvase a la altura de Santomera
- Un conductor kamikaze provoca varios accidentes en cadena en la autovía de La Manga y sigue la marcha