Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Feijóo avisa a Sánchez que el PP no apoyará el envío de tropas a Ucrania sin datos y sin explicaciones

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que su formación no apoyará el envío de tropas españolas a Ucrania si el Gobierno no les proporciona antes datos y explicaciones detalladas sobre esa operación.

"Si creen que van a tener el apoyo del Partido Popular sin datos, sin condiciones, sin explicaciones, que se olviden", ha advertido Feijóo al presidente del Gobierno durante su discurso de clausura en la 28 Interparlamentaria que el PP ha celebrado en A Coruña este fin de semana.

El pasado martes, Sánchez anunció desde París --tras asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios-- que tratará con los grupos parlamentarios del Congreso un posible envío de tropas españolas a Ucrania cuando acabe la guerra.