EEUU captura a Maduro, en directo | Trump publica una imagen manipulada con el cargo de "presidente interino de Venezuela"

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Venezuela confirma la muerte por un "paro cardíaco" de un policía detenido en diciembre La Fiscalía de Venezuela ha confirmado este domingo la muerte en la víspera y bajo custodia del preso Edison José Torres Fernández, un policía que fue detenido a principios de diciembre según organizaciones de defensa de Derechos Humanos por criticar a las autoridades del país latinoamericano, que han alegado un "paro cardíaco" del agente. El organismo ha asegurado en un comunicado difundido en redes sociales que Torres Fernández "sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco que ocasionó su fallecimiento" en un hospital situado en el este de Caracas.

Venezuela defiende que su relación con Cuba se basa "en la hermandad" y "la cooperación" Venezuela defendió este domingo que su relación con Cuba se basa "en la hermandad" y "la cooperación", luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a la isla de que ya no recibirá más dinero o petróleo del país suramericano. "La relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad", señaló un comunicado oficial.

Venezuela excarcela a dos italianos El cooperante Alberto Trentini y el empresario Mario Burlò fueron excarcelados esta madrugada de la cárcel El Rodeo 1 de Caracas se encuentra bien y esperan en la Embajada de Italia de la capital en Venezuela y en las próximas horas podrán regresar al país, anunció el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. "Hablé con nuestros dos compatriotas: se encuentran bien y pronto regresarán a Italia", declaró Tajani, explicando que "el avión que los llevará a casa ya ha salido de Roma".

Trump sugiere dejar fuera a ExxonMobil de sus planes petroleros en Venezuela El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este domingo que dejará a ExxonMobil al margen de su iniciativa para que las principales empresas petrolíferas inviertan al menos 100.000 millones de dólares (unos 85.800 millones de euros) de su Gobierno en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana. "Probablemente me inclinaría por dejar fuera a Exxon", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el avión presidencial, alegando que "no (le) gustó su respuesta. Están jugando demasiado".

Trump publica una imagen manipulada con el cargo de "presidente interino de Venezuela" El presidente estadounidense, Donald Trump, publicó este domingo en Truth Social una imagen manipulada de su perfil en Wikipedia, en la que se atribuye el cargo de "presidente interino de Venezuela" a fecha de enero de 2026. Trump ha publicado en otras ocasiones imágenes manipuladas o videos de inteligencia artificial (IA) con el aparente objetivo de polemizar, y la página oficial de Wikipedia no mostraba ningún cambio e indicaba su cargo real, el de presidente de EE.UU.

Familiares visitan a presos políticos en Venezuela por primera vez desde sus detenciones Familiares de presos políticos en Venezuela aseguran haber visitado este domingo a sus parientes por primera vez desde que fueron detenidos, en medio de la espera por las excarcelaciones luego de que las autoridades anunciaran el jueves pasado la liberación de un "número importante de personas". En las afueras de la cárcel del Rodeo I, cerca de Caracas, Aurora Silva, esposa del exdiputado Freddy Superlano, dijo que finalmente pudo verlo tras "casi 18 meses" desde su detención, el 30 de julio de 2024, en plena crisis poselectoral. "Pude verlo luego de tanto tiempo, pude observar a través de un vidrio, pude constatar que está vivo, que era mi gran temor, y que está fuerte y convencido de que pronto va a salir", expresó la activista, quien dijo que, como ella, hay "otras personas que entraron hoy por primera vez".

Sheinbaum pide a EEUU acercarse a sus jóvenes para que “no haya tanta drogadicción” La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este domingo que EEUU también tiene que trabajar para “disminuir el consumo” de drogas y “acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción”, además de presumir la disminución del 50 % del fentanilo que cruza entre ambos países. “Ellos (Estados Unidos) también tienen que trabajar para disminuir el consumo, tienen que acercarse a sus jóvenes para que no haya tanta drogadicción. Es un trabajo integral de atención a las causas y también de disminuir la impunidad”, subrayó la mandataria durante su visita al occidental estado de Michoacán y uno de los más peligrosos de México. Además argumentó que gracias al trabajo en conjunto entre la estrategia de seguridad de su Gobierno y la colaboración de EE.UU., “se ha disminuido a la mitad la cantidad de fentanilo que cruza de México a Estados Unidos”.

Aún con el rumbo de Venezuela entre sus tareas pendientes, la mirada del presidente estadounidense, Donald Trump, no ha tardado en desplazarse hacia Groenlandia. Desde la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, el republicano ha tendido un manto de incertidumbre sobre el destino de países del Hemisferio Occidental, con Cuba, Colombia o México bajo el foco, pero ha sido la isla ártica la que ha copado las voluntades expansionistas de la Administración estadounidense. Para apaciguar las inquietudes de Trump sobre la "seguridad nacional" de Estados Unidos ante un posible avance de Rusia y China en la región, los países europeos han empezado a barajar sus opciones. Entre ellas se contempla un refuerzo militar en la isla destinado a contener a las potencias euroasiáticas y a disuadir a Trump de sus ambiciones en Groenlandia, pero también la creación de un ejército europeo.

EEUU asegura que Chevron, Shell y Repsol "elevarán de inmediato" su inversión en Venezuela El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo que las petroleras estadounidenses Chevron y Shell, la española Repsol y la italiana ENI "elevarán de inmediato" su inversión en Venezuela tras su reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump. "Tuvimos a Chevron, Shell, Repsol y ENI, cuatro de las mayores compañías de petróleo del mundo, diciendo: 'inmediatamente, empezaremos a elevar nuestras inversiones y a crecer nuestra producción'. Tengo un equipo de buscadores estadounidenses de petróleo que dicen que irán ahí esta semana", expresó a Fox News. Las declaraciones de Wright se producen tras la reunión del viernes entre Trump y ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, donde el mandatario aseveró que habrá una inversión de "al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del gobierno", para revitalizar la infraestructura de Venezuela.