Irán amenaza con atacar blancos militares y navales de EEUU en caso de agresión

La tensión escala en Irán, tanto en el interior como frente a uno de sus máximos enemigos en el exterior: Estados Unidos. Tras las advertencias realizadas por Donald Trump sobre una posible intervención militar si Teherán opta por reprimir con violencia la actual ola de protesta, como así parece que está siendo, el régimen ha respondido subiendo la apuesta y amenazando con golpear objetivos militares y navales de la primera potencia militar del mundo.

"En caso de un ataque militar por parte de Estados Unidos, tanto el territorio ocupado como los centros militares y navales de Estados Unidos serán nuestros objetivos legítimos", ha asegurado el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Bagher Ghalibaf, citado por la televisión pública. Con "territorio ocupado", Ghalibaf se estaría refiriendo a Israel, al que Teherán no reconoce como país y considera un territorio palestino ocupado.

Trump ofreció este sábado la "ayuda" de su Gobierno para la "libertad" de Irán, en medio de las protestas que suman dos semanas en el país persa contra la gestión económica y que han provocado al menos 116 muertos, según la ONG Iran Human Rights. "Irán está mirando a la libertad, tal vez como nunca antes. ¡EEUU está listo para ayudar!", escribió el mandatario en su red social Truth Social. En días anteriores, el presidente de EEUU había insinuado una posible intervención militar contra la República Islámica si las fuerzas de seguridad matan a manifestantes.

Según 'The New York Times', el magnate republicano ha sido informado en los últimos días sobre las opciones de posibles ataques, incluidos algunos contra objetivos civiles. Trump, añade el rotativo, no ha tomado aún una decisión, pero "considera seriamente" un nueva intervención después de asestar un duro golpe contra instalaciones nucleares del país persa durante la guerra de 12 días del pasado verano entre Israel e Irán.

Guardia Revolucionaria y Ejército

Este sábado, el Gobierno iraní anunció el despliegue de la Guardia Revolucionaria y el Ejército ante la expansión de las protestas en todo el país. Nuevas manifestaciones han tenido lugar esta noche a pesar del temor a una brutal represión y del bloqueo de internet aplicado por el régimen desde el pasado viernes y con el que, según apuntan varios disidentes, estaría intentando ocultar la violencia infligida.

El líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, cargó el viernes contra los "mercenarios" que están detrás de las protestas y acusó a EEUU e Israel de alentarlas. Desde el exilio, Reza Pahlaví, el hijo del último shah de Persia, ha instigado las movilizaciones de este fin de semana llamando a los iraníes a "tomar y mantener los centros urbanos" y ha asegurado que está preparado para "regresar" pronto a su país natal.