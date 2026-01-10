Nicaragua libera "decenas" de presos políticos por el aniversario del Gobierno

El Gobierno de Nicaragua, que copresiden Daniel Ortega y Rosario Murillo, anunció este sábado la liberación de "decenas de personas" que permanecían detenidas, entre ellas, según pudo confirmar EFE y varios medios locales, varios presos políticos, un excarcelación que se produce por el aniversario de los 19 años del Ejecutivo en el poder y en medio de presiones de Estados Unidos.

"El Pueblo Presidente anuncia a Nicaragua Bendita y Siempre Libre, que con motivo de la Conmemoración de nuestro 19 Aniversario, han retornado a sus Hogares y Familias decenas de Personas que permanecían en resguardo de las Autoridades Pertinentes", informó el Gobierno nicaragüense en un comunicado