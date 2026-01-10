Delcy Rodríguez denuncia ante Pedro Sánchez, Lula y Petro la "agresión criminal" de EEUU contra Venezuela

La "presidenta encargada" Delcy Rodríguez denunció ante Pedro Sánchez, Luiz Inacio Lula da Silva y Gustavo Petro una "agresión criminal, ilegal e ilegítima" contra Venezuela por parte de Estados Unidos. "Al conversar con el Presidente Pedro Sánchez, le agradecí la valiente postura del Gobierno de España condenando la agresión contra Venezuela y planteé nuestro interés en trabajar conjuntamente en una agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y gobiernos", explicó a través de su cuenta personal en Telegram. "Reafirmé que Venezuela continuará enfrentando esta agresión por la vía diplomática, fiel a los principios de la Diplomacia Bolivariana de Paz, como único camino para la defensa de nuestra soberanía y la preservación de la paz.

En las conversaciones, Rodríguez "informó detalladamente sobre los ataques armados contra nuestro territorio, que ocasionaron el asesinato de más de un centenar de civiles y militares". A su vez se refirió a "las graves violaciones del derecho internacional" que incluyeron "la violación de la inmunidad personal del Presidente constitucional de la República, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama Cilia Flores".

Rodríguez agradeció también "de manera especial al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al pueblo de Brasil por el acompañamiento y el apoyo brindado" a su país "en los momentos más críticos tras la agresión sufrida".

En cuanto a Colombia, destacó la "hermandad" de los vecinos, "comprometidos en avanzar juntos para enfrentar y resolver los problemas que nos afectan en común, sobre la base del respeto mutuo y la cooperación regional".

Previamente, durante una ceremonia institucional, Rodríguez había asegurado que "Venezuela es un país que no se rinde" y que "no estamos subordinados y ni estamos sometidos" a EEUU.

Agradecimiento a Catar

Según la "presidenta encargada" Catar ayudó a su país a obtener la primera prueba de vida de Maduro y Cilia Flores luego de los episodios de una semana atrás. "Yo no quiero dejar de resaltar y de agradecer al emir de Catar, que en las horas más duras de la madrugada, cuando Venezuela estaba siendo agredida, ayudó él, su Gobierno, su primer ministro, para obtener la primera fe de vida del presidente y de la primera combatiente.

En tanto, el ministro de Exteriores, Yván Gil, recibió al embajador ruso en Caracas, Sergey Mélik- Bagdasárovcon, quien, se informó oficialmente, transmitió la "solidaridad" de Moscú tras los episodios del pasado 3 de enero.

Palabras de Trump

A la par, y como si se refiriera a otro país que no se llama Venezuela, Donald Trump dijo este mismo viernes que el actual Gobierno venezolano parece ser "un aliado" de Estados Unidos y que probablemente "seguirá siéndolo". La definición fue escuchada por ejecutivos y representantes de la industria petrolera estadounidense que se reunieron con el multimillonario republicano para hablar sobre la situación venezolana tras el "secuestro" de Maduro. Trump ha solicitado a las multinacionales que inviertan hasta 100.000 millones de dólares en el sector petrolero venezolano.