Stephen Miller, el consejero áulico de Trump que agita la deportación de inmigrantes y el imperialismo americano

Stephen Miller suele elevar mucho el tono de voz, con su equipo y con la prensa cuando se le hacen preguntas incómodas. Se pasó gritando buena parte de la reciente entrevista en el medio estadounidense CNN. Le preguntaban si iba a haber una transición hacia la democracia en Venezuela y si realmente Estados Unidos "tutelaba" el país, como sostiene Donald Trump. Él eludió la cuestión, pero lanzó un agresivo discurso en el que sostuvo: "Estados Unidos es una superpotencia y, bajo el presidente Trump, vamos a comportarnos como una superpotencia". También clamó: “Estados Unidos está usando su Ejército para asegurar nuestros intereses sin pedir disculpas en nuestro hemisferio".

Miller siempre ha sido así de vitriólico. Ya lo era cuando aún estaba en el instituto y subió al escenario de una protesta y cargó contra que se les obligara a recoger su propia basura: "¿Soy el único que está asqueado y harto de que me digan que recoja mi basura, cuando tenemos habitantes de sobra?".

Nadie va a combatir militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia

Stephen Miller tiene 40 años (nació el 23 de agosto de 1985 en Santa Mónica, California). Se graduó en Ciencias Políticas por la Universidad de Duke. Tras sus inicios como asesor en el Capitolio, se incorporó a la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. Ya en la Casa Blanca, fue su director de discursos y asesor entre 2017 y 2021.

En el segundo mandato de Trump ocupa, desde el 20 de enero de 2025, el cargo de vicejefe de gabinete para Política y también ejerce como asesor de Seguridad Nacional Interior. Es el hombre que susurra a Trump cómo librarse de los inmigrantes indocumentados. También se cree que es, junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, uno de los cerebros del plan de ataque a Venezuela.

21/04/2025 Washington, Estados Unidos. Stephen Miller y su mujer, Katie Miller / Europa Press/Contacto/Andrew Ley / Europa Press

Está casado desde 2020 con Katie Waldman (Katie Miller), con quien tiene tres hijos y está a la espera de un cuarto.

Ella ha desatado la polémica alrededor de la presunta anexión de Groenlandia. Poco después de que Trump ordenara atacar Venezuela, publicó un mensaje en la red social X en el que se veía la isla del Ártico cubierta por la bandera de Estados Unidos con el mensaje "próximamente".

Desató la alerta. ¿Qué sabía? ¿Le había dicho su marido que había planes de incorporar Groenlandia a Estados Unidos? Los medios comenzaron a preguntar.

- "¿Puede asegurar que la acción militar sobre Groenlandia está descartada?", inquirió el presentador de CNN Jake Tapper a Miller.

- "No sería una acción militar contra Groenlandia. Groenlandia tiene una población de 30.000 personas, Jake. La verdadera pregunta es: ¿con qué derecho Dinamarca afirma su control sobre Groenlandia? ¿Cuál es la base de su reclamación territorial? ¿Cuál es la base para que Groenlandia sea una colonia de Dinamarca? Para que Estados Unidos asegure la región del Ártico, para proteger y defender a la OTAN y los intereses de la OTAN, obviamente Groenlandia debería formar parte de Estados Unidos. Estados Unidos debería tener a Groenlandia. No hay necesidad ni siquiera de pensar o hablar de esto en el marco que planteas de una operación militar. Nadie va a combatir militarmente contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia".

Declaraciones polémicas de Stephen Miller Amenazas a los medios y al resto del mundo: "Nuestros adversarios, los medios y el mundo entero lo verán pronto cuando empecemos a tomar más medidas: los poderes del presidente para proteger nuestro país son muy amplios y no se van a poner en duda. ¿Se creen duros? No tienen ni idea de lo duros que somos. ¿Se creen 'hardcore'? Nosotros lo somos muchísimo más que ellos". Contra la oposición: "El Partido Demócrata no es un partido político. Es una organización extremista doméstica". Contra la política de discriminación positiva: "Si a usted o a un ser querido le negaron un empleo, un aumento, un ascenso o una oportunidad profesional como resultado de mandatos de diversidad y equidad, acción afirmativa u otras preferencias raciales, queremos conocer su caso". Movimiento MAGA: "Venceremos a las fuerzas de la maldad y del mal. No pueden imaginar lo que han despertado. No alcanzan a concebir el ejército que han levantado dentro de todos nosotros". Sobre la política migratoria: "¿Esta ofensiva [antiinmigrantes] está diseñada para ir a por personas de color?" - "Qué pregunta tan tonta. Los inmigrantes ilegales que están aquí les quitan trabajos a los negros. Les quitan trabajos a los blancos".

Cuota de detenciones de inmigrantes

En mayo, Miller exigió a los responsables del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) una cuota de al menos 3.000 detenciones de inmigrantes al día, un aumento de casi 10 veces respecto a las que habían realizado en las calles de Estados Unidos en 2024. Eso ha derivado en una suerte de "pesca de arrastre", en la que los agentes de la "migra" detienen a personas por ser no blancas, incluso aunque clamen que son ciudadanos estadounidenses, a realizar redadas en centros de trabajo y a separar a padres de sus hijos para deportarlos.

Miller exige informes de avance sobre su campaña de deportaciones masivas y da órdenes a las agencias federales de cumplimiento de la ley, entre ellas el FBI y el ICE. "Un alto cargo que ha participado en esas llamadas nos dijo que la intensidad y la urgencia a menudo derivan en broncas. 'Lleva a todo el mundo al límite absoluto porque sabe que el reloj corre. Se pone al teléfono y le grita a todo el mundo. Nadie se libra de su ira'", se lee en un perfil de Miller en la revista 'The Atlantic'.

Para sus críticos, "Miller es la encarnación sonriente de todo lo que consideran peligroso y autoritario en la administración Trump", se lee en la publicación. "Lo han llamado nazi, neonazi, supremacista blanco, kapo y Lord Voldemort. Han empapelado la capital con carteles suyos. Su propio tío lo ha denunciado, escribiendo en un momento dado que si las políticas migratorias de Miller se hubieran aplicado hace un siglo, su familia --que huyó de pogromos antijudíos en Europa-- 'habría sido aniquilada'".