El Gobierno de Siria evacua a los milicianos kurdos de Alepo y toma la ciudad tras tres días de combates

El Gobierno sirio ha anunciado este viernes, tras combates en el centro de Alepo desde este martes por la tarde, un acuerdo de alto el fuego con las milicias kurdosirias de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) y la evacuación de sus milicianos hacia el noreste del país árabe.

Las FDS, que en la actualidad se resisten a entregar sus territorios y autonomía a Damasco, controlaban hasta este viernes dos barrios dentro de la mayor ciudad siria, Ashrafiyeh y Sheij Maqsud. Los dos barrios —cerrados casi por completo durante el último año— comparten población kurda y árabe.

"Estados Unidos acoge con satisfacción el alto el fuego temporal logrado durante la noche de este viernes, y expresa su profunda gratitud a todas las partes 'el Gobierno sirio, las Fuerzas Democráticas Sirias, las autoridades locales y los dirigentes comunitarios' por la moderación y la buena voluntad que hicieron posible esta pausa vital", ha declarado el enviado especial de EEUU en Siria, Tom Barrack, quien ha mediado entre milicias kurdosirias y el Ejecutivo de Damasco para llegar a un acuerdo que termine con los combates de esta semana en el centro de la capital económica del país.

Según los servicios hospitalarios sirios, al menos 20 personas han muerto en las escaramuzas en Alepo, las más serias en la región desde el final de la guerra civil siria, en diciembre de 2024.

Este acuerdo de alto el fuego, sin embargo, no significa que las tensiones en el norte del país árabe hayan terminado: a pesar de que las FDS y el Gobierno del presidente interino sirio, Ahmed al Sharaa, llegaron a un acuerdo de integración en marzo del año pasado, la disolución de las milicias kurdas no solo no ha llegado, sino que se ve cada vez más complicada, tras meses de un fracaso en las negociaciones que, de hecho, ha desembocado en los combates en el centro de Alepo.

En meses anteriores, soldados sirios y milicianos kurdos han intercambiado fuego en varias ocasiones, sobre todo de mortero, pero nunca con la intensidad vista en los últimos días.

Las FDS, que controlan un tercio del territorio sirio —sobre todo al este del río Éufrates—, reclaman tener sus propias unidades independientes dentro del Ejército sirio, y apuestan por un sistema de autonomía federal para la futura Siria, una vez termine el periodo de transición empezado tras la caída del régimen de más de 50 años de los Asad.

Damasco y sus máximos valedores, EEUU y Turquía, sin embargo, rechazan estas peticiones. Ankara, de hecho, ve a las FDS como una "organización terrorista" por sus vínculos con la guerrilla kurdoturca del PKK.

Visita de la UE

En medio de las tensiones en el país árabe, Al Sharaa ha recibido este viernes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, de visita oficial esta semana en Jordania, Siria y Líbano.

La visita busca "fortalecer los lazos políticos y los vínculos económicos con el país árabe. La UE se mantiene firmemente comprometida a la recuperación, reconstrucción y paz social de Siria", ha dicho la Comisión en un comunicado.