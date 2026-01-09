Una carta falsificada por Rusia agitó la crisis entre EEUU y Dinamarca por Groenlandia

"A río revuelto, ganancia de pescadores", reza el refrán. Y esta parece ser la lógica que aplicó en su día el espionaje ruso a los primeros encontronazos entre EEUU y el reino de Dinamarca por el futuro de Groenlandia. En 2019, durante el último año del primer mandato de Donald Trump como líder de la Casa Blanca, el debate entre ciertos sectores de su entorno para comprar la isla ya estaba abierto. Pero una carta falsa remitida supuestamente por la entonces ministra groenlandesa de Educación, Cultura, Iglesia y Asuntos Exteriores, Ane Lone Bagger, al senador republicano Tom Cotton, uno de los artífices de la idea, contribuyó a crear el mar de fondo que se mantiene en la actualidad entre estos dos países, hasta entonces estrechos aliados dentro de la OTAN, organización que Moscú aspira a neutralizar mediante campañas de desinformación e injerencia.

En la misiva, la responsable pide a Washington asistencia para organizar un referéndum de secesión, al tiempo que da la bienvenida a la idea de Cotton, expresada en un artículo de opinión difundido en 'The New York Times' meses antes, de integrar políticamente a la gigantesca isla ártica en EEUU. "En nombre del Gobierno de Groenlandia, quiero expresar mi apreciación por apoyar a nuestro país en su búsqueda por un futuro mejor", arranca la misiva, antes de enumerar "proyectos económicos comunes, programas sociales y medioambientales" y "cooperación en temas de seguridad" que solo podrán ser implementados "dependiendo del grado de integración entre EEUU y Groenlandia". El texto culmina asegurando que se estaba "considerando" la "sugerencia" de que el futuro estatus de la isla sea "un territorio no alineado", al tiempo que solicitaba ayuda financiera para sufragar la consulta electoral.

"Crear confusión"

Aunque en un principio Copenhague no quiso señalar con el dedo acusador a nadie, al cabo de tres años, en 2022, un informe del Servicio de Inteligencia y Seguridad Interior de Dinamarca (PET) concluyó que era "altamente probable que la carta fuese creada y compartida por agentes de influencia rusos". El objetivo, en aquel entonces era evidente: "crear confusión y un posible conflicto entre EEUU, Groenlandia y Dinamarca".

El tema, lejos de acabar en un cajón, centra de nuevo en estos momentos la atención internacional, tras la operación militar estadounidense realizada en Caracas el pasado fin de semana y las advertencias de miembros del entorno de Trump. En medio de especulaciones y rumores sobre la posibilidad de una invasión del Ejército estadounidense, lo que sí es cierto, tal y como describe en un artículo en 'El Confidencial' Daniel Iriarte, periodista especializado en temas de información y seguridad, es que EEUU leva meses desarrollando una vasta operación de interferencia y desinformación, intentando explotar los agravios entre los locales de la isla Ártica y Copenhague. Según declaró Jacob Kaarsbo, antiguo miembro de la inteligencia danesa, al periodista Daniel Iriarte, experto en desinformación y campañas de influencia, en un artículo 'El Confidencial', son métodos similares a los que emplea el Kremlin con sus adversarios: "EEUU está operando como Putin, como los rusos".