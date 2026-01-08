Estados Unidos
Trump y Petro mantienen una conversación telefónica por primera vez en medio de las amenazas de EEUU a Colombia
Ambos mandatarios conversan en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó tras la captura de Nicolás Maduro
EFE
Bogotá
El presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, conversaron este miércoles por teléfono por primera vez en medio de la escalada verbal entre ambos, que se agravó el sábado pasado tras la captura del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en un operación estadounidense en Caracas.
Fuentes del Gobierno colombiano confirmaron a EFE la conversación entre los presidentes, cuyos detalles posiblemente sean revelados por Petro durante su intervención en las manifestaciones que convocó en defensa "a la soberanía" tras las amenazas de su homólogo estadounidense.
