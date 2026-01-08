Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Al menos dos muertos en un ataque israelí en el norte de Gaza pese al alto el fuego Al menos dos personas han muerto este miércoles en un ataque llevado a cabo por el Ejército de Israel contra una vivienda en ciudad de Gaza, mientras que las autoridades israelíes han confirmado la muerte de un "terrorista de alto rango" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), a pesar del acuerdo de alto el fuego en vigor desde octubre de 2025. Fuentes consultadas por el diario 'Filastin', vinculado a Hamás, ha informado del balance de víctimas mortales, indicando que además hay "varios heridos" como consecuencia del "bombardeo por parte de aviones de la ocupación a una casa" en el barrio de Al Tufá, en el este de ciudad de Gaza.

Hamás critica a la UNRWA por rescindir contratos a empleados fuera de Gaza El movimiento islamista palestino Hamás denunció este miércoles la decisión de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) de rescindir los contratos de empleados que se encuentran fuera de la Franja de Gaza y que habían sido puestos en licencia excepcional. En un comunicado, Hamás "considera que se trata de una decisión injusta que viola los derechos básicos de empleados que no pueden regresar a Gaza" debido a las circunstancias de la guerra y al cierre del paso de Rafah".

Israel afirma haber matado a un miliciano de Hizbulá en su último ataque al sur del Líbano Israel anunció que ha matado este miércoles a un miliciano del grupo chií Hizbulá en su último ataque realizado al sur del Líbano, según ha comunicado el Ejército a través de una nota publicada en sus canales oficiales. "Hoy miércoles, las tropas eliminaron a un terrorista de la 127 Unidad Aérea de Hizbulá en la zona de Juaiya, en el sur del Líbano", recoge el comunicado castrense. Según la nota del Ejército, el "terrorista" habría participado en los intentos de restablecer la infraestructura del grupo armado en la zona, lo que Israel denominó "una flagrante violación de los acuerdos entre Israel y el Líbano". "Es el segundo terrorista de la unidad aérea de Hizbulá eliminado en los últimos dos días", agrega el mensaje militar.

La ONU alerta de que las políticas discriminatorias de Israel buscan el control "permanente" de Cisjordania Un nuevo informe de Naciones Unidas alerta de que "hay motivos razonables" para creer que las leyes, políticas y prácticas "discriminatorias" de Israel contra la población palestina en Cisjordania tienen como objetivo ser "permanentes" para afianzar el control sobre los Territorios Palestinos Ocupados. El informe de 40 páginas, publicado este miércoles por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, detalla que el Gobierno de Israel estaría violando el Derecho Internacional, especialmente el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), que prohíbe la segregación racial y el apartheid.

Israel lanza un nuevo bombardeo contra un supuesto "terrorista" de Hezbolá en el sur de Líbano El Ejército de Israel ha lanzado este miércoles un nuevo bombardeo contra un supuesto "terrorista" del partido-milicia chií Hezbolá en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de 2024 a raíz de trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han atacado a un terrorista de Hezbolá en el área de Juaya, en el sur de Líbano", ha dicho el Ejército israelí en un breve comunicado. El ataque ha alcanzado un vehículo que circulaba en la zona, situada en el distrito de Tiro, según la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

Netanyahu promete investigación "exhaustiva" de la muerte de un menor atropellado en una protesta en Jerusalén El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha prometido este miércoles una "investigación exhaustiva" en torno a la muerte de un adolescente de catorce años después de que el conductor de un autobús, ya detenido, arrollara en Jerusalén a participantes en una protesta de judíos ultraortodoxos para denunciar la política de reclutamiento del Gobierno israelí. "Las circunstancias de este trágico desastre serán investigadas de forma exhaustiva para obtener todos los detalles y lecciones", ha dicho Netanyahu, quien ha expresado su "profundo dolor" por el fallecimiento de Yosef Eisenthal. "Traslado mis profundas condolencias a la familia Eisenthal", ha manifestado.

Israel anuncia la expansión de la barrera de seguridad en la frontera con Jordania El Gobierno de Israel ha anunciado este miércoles la expansión de la barrera de seguridad en la frontera con Jordania, incluida la destrucción de cientos de minas anticarro situadas en tres campos de minas en la zona desde finales de los años sesenta. "Como parte de los trabajos de construcción de la Barrera de Seguridad Fronteriza Oriental, dirigidos por la Administración Fronteriza y de la Valla Fronteriza del Ministerio de Defensa de Israel, la Autoridad Nacional de Acción contra Minas de Israel (INMAA) llevó a cabo una detonación controlada de tres campos minados", ha señalado el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El Ejército israelí mata a dos "terroristas" de Hezbolá en su ataque a Jirbet Salem, en el sur de Líbano Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han anunciado la muerte de dos personas en un ataque efectuado este martes sobre Jirbet Salem, en el sur de Líbano, indicando que ambos son "terroristas" del partido-milicia chií Hezbolá. El cuerpo militar ha confirmado la cifra de víctimas mortales adelantada por la agencia de noticias libanesa NNA, en un mensaje a través de su cuenta en Telegram en el que ha asegurado que los dos "terroristas participaban en la reconstrucción de infraestructuras militares de (...) Hezbolá". "Uno de ellos era un terrorista ingeniero del complejo que dirigía los esfuerzos de reconstrucción de la organización", ha indicado el Ejército israelí antes de denunciar, como en otras ocasiones, que ambos cometieron "una flagrante violación de los acuerdos entre Israel y Líbano".

Irán ejecuta a otro condenado por espionaje para Israel, el el decimoséptimo desde junio Irán ejecutó este miércoles a otro condenado por espionaje a favor del servicio de inteligencia israelí, el Mossad, con lo que el número de personas ahorcadas por vínculos con Israel asciende a 17 desde la guerra de 12 días librada en junio. "Al amanecer de este miércoles, la sentencia de muerte contra Ali Ardastani, condenado por espionaje en favor del Mossad mediante la entrega de información sensible del país, fue ejecutada tras ser confirmada por el Tribunal Supremo", informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní. La justicia iraní calificó al ahorcado como "uno de los agentes clave" del Mossad en Irán, que había sido reclutado por la inteligencia israelí a través de redes sociales y llevó a cabo misiones para dicho servicio.