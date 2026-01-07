Estados Unidos
Trump dice que el presupuesto militar de EEUU para 2027 debería crecer un 50% más
Alcanzaría los 1,5 billones de dólares, un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles
EFE
Washington
El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este miércoles que ha determinado que el presupuesto militar del país para 2027 debería incrementarse en un 50% hasta alcanzar 1,5 billones de dólares, un máximo histórico que el republicano considera que puede financiarse gracias a los aranceles.
- La nieve pasa de puntillas por la Región de Murcia
- Hasta cuatro grados bajo cero: activada la alerta amarilla por frío en la Región de Murcia
- El mejor pueblo de Murcia para ver la nieve también es el mejor para mirar las estrellas (según la NASA)
- ¿Qué tiendas y supermercados abren en la Región de Murcia el festivo 6 de enero, Día de Reyes?
- 06703: el primer premio de la Lotería del Niño cae en el Perolo y en Yecla
- Estas son las carreteras cortadas por las lluvias en la Región de Murcia
- Murcia, entre las cinco grandes ciudades con más contaminación por dióxido de nitrógeno
- Un inicio de año irrespirable: el polvo sahariano dispara las partículas en la Región de Murcia