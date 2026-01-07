EEUU captura a Maduro, en directo | La Casa Blanca confirma que baraja el uso del Ejército entre sus "opciones" para hacerse con Groenlandia

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Maduro y su esposa sufrieron heridas al intentar huir de las fuerzas estadounidenses El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos, informó la cadena CNN. Varios funcionarios de la Administración de Donald Trump celebraron una reunión con legisladores estadounidenses a quienes informaron sobre cómo se produjo la captura de la pareja presidencial y las posibles lesiones que podrían haberse causado mientras huían, indicaron a CNN fuentes familiarizadas con la sesión informativa. Al parecer, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido. Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, según informaron los funcionarios. Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal el lunes con lesiones visibles, y el abogado de Flores declaró al juez que ella "sufrió lesiones importantes" durante su secuestro. "Además, se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas". Su abogado solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud en el futuro.

Rusia envía un submarino para escoltar al petrolero que EEUU trata de confiscar en Venezuela Rusia envió un submarino para escoltar un petrolero que EE.UU. intentó confiscar frente a las costas de Venezuela, informa hoy The Wall Street Journal (WSJ). Según el diario, que cita como fuente a un funcionario estadounidense, Moscú ha enviado un submarino y otros medios navales para escoltar al petrolero, anteriormente conocido como "Bella 1", que lleva más de dos semanas intentando evadir el bloqueo de Washington a buques sancionados cerca de Venezuela. El barco no logró atracar en Venezuela ni cargar petróleo. Aunque el barco está vacío, la Guardia Costera estadounidense lo ha perseguido hasta el Atlántico en un intento de tomar medidas contra una flota de petroleros que transportan crudo ilícito por todo el mundo (la conocida como flota fantasma), incluyendo el que procede del mercado negro vendido por Rusia.

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora ex 'número dos' de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado". "Me comple anunicar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos", ha señalado en su plataforma Truth Social. El inquilino de la Casa Blanca ha indicado en el mismo mensaje que este crudo "se venderá a su precio de mercado, y ese dinero será controlado por mí, como presidente de Estados Unidos, para garantizar que se utilice en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

Trump exige a Venezuela que ponga fin a las relaciones con China y Rusia La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC. De acuerdo con los funcionarios citados por la cadena, Venezuela debe expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba como parte de las exigencias de Estados Unidos que busca ser la única relación petrolera y favorecer a Estados Unidos en la venta de crudo pesado. De acuerdo con uno de ellos, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó en una sesión informativa privada con legisladores que EE.UU. cree poder presionar a Caracas porque sus petroleros están llenos y advirtió que Venezuela tendría solo un par de semanas antes de caer en insolvencia financiera si no logra vender sus reservas.

Delcy Rodríguez asegura que no existe un "agente externo" que gobierne Venezuela La "presidenta encargada" Delcy Rodríguez se propuso este martes refutar a Donald Trump y negó que exista un "agente externo" que gobierna Venezuela. El multimillonario republicano se ha arrogado esa potestad administrativa y aseguró que Rodríguez "colabora" con este propósito. Rodríguez quiso dar una muestra al menos en el frente interno y anunciar su primera medida: la instalación del Estado Mayor agroalimentario, encabezado por el nuevo vicepresidente de economía, Calixto Ortega. Leer más

La Casa Blanca confirma que baraja el uso del Ejército entre sus "opciones" para hacerse con Groenlandia La Casa Blanca ha confirmado este martes que el presidente de EEUU, Donald Trump, también incluye el uso del Ejército entre el abanico de posiblidades a su disposición para hacerse con el control de Groenlandia. "El presidente y su equipo están discutiendo una serie de opciones para alcanzar este importante objetivo de política exterior y, por supuesto, utilizar al Ejército estadounidense es siempre una opción a disposición del comandante en jefe", según un comunicado remitido por la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, recogido por los medios norteamericanos. Leer más

Cuba publica los nombres y rostros de los 32 militares que murieron durante la captura de Maduro "Con profundo dolor Cuba conoce los rostros y nombres de los 32 valerosos combatientes, que tras férrea resistencia, murieron en vil acto de agresión y terrorismo de Estado, perpetrado contra Venezuela por parte de Estados Unidos". El Gobierno de la isla decidió hacer públicos a los participantes del "anillo de seguridad" de Nicolás Maduro que perdieron la vida en el marco de la operación de captura de la madrugada del sábado. Leer más

Delcy Rodríguez responde a las amenazas de Trump: "Mi destino no lo decide sino Dios" La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha respondido este martes a las amenazas vertidas por el presidente de EEUU, Donald Trump, asegurando que es "Dios" quien decide su "destino". Trump avisó este pasado fin de semana a Rodríguez que "pagará un precio más alto" que el presidente Nicolás Maduro, apresado la madrugada del sábado en una incursión militar en Caracas, en el caso de que no haga "lo correcto". En respuesta, y durante una comparecencia para anunciar la puesta en marcha del Estado Mayor Agroalimentario, un esfuerzo para paliar la crisis de alimentos generada a raíz de la operación norteamericana y la consiguiente incertidumbre económica, Rodríguez ha restado importancia a los avisos de Trump. "En lo personal, quienes me amenacen lo digo. Mi destino no lo decide sino Dios", ha aseverado la presidenta encargada tras asegurar, durante un día en que miles de mujeres simpatizantes de Maduro han salido a las calles de Caracas, que los venezolanos están listos para demostrar que "hemos crecido en fortaleza, que hemos crecido espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas".

Marco Rubio: la pieza clave de Trump en Venezuela, y más allá Donald Trump ha dejado claro en su segunda presidencia que nadie habla y decide por él más que él mismo. En lo que se refiere a lo que el mandatario de Estados Unidos ha hecho en Venezuela, no obstante, es imposible no percibir la influencia, el peso y el eco de ideas, estrategias y palabras de otra persona: Marco Rubio. La campaña de meses de presión al país latinoamericano que culminó el sábado con el derrocamiento de Nicolás Maduro y su traslado a EEUU, donde está apresado e imputado, tiene todas las señales de marca de Rubio, al que algunos medios ya han empezado a colgar el colonialista apodo de “virrey de Venezuela". Leer más