Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia cifra en cerca de 130 los drones ucranianos interceptados durante las últimas horas

Las autoridades de Rusia han anunciado este martes el derribo de cerca de 130 drones lanzados por el Ejército de Ucrania durante las últimas horas en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas o daños.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un comunicado en su cuenta en Telegram que los sistemas de defensa aérea han destruido un total de 129 aparatos aéreos no tripulados, entre ellos 29 en la región de Briansk y 15 en Bélgorod, a los que se suman trece en Yaroslavl y diez en Nóvgorod.