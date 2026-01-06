Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

El Ejército de Israel mata a un palestino en el sur de Gaza pese al alto el fuego en vigor desde octubre El Ejército de Israel ha matado este martes a un palestino en la ciudad de Jan Yunis, situada en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre a raíz del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave. Fuentes del Servicio de Ambulancias y Emergencias de Gaza han confirmado que el hombre ha sido tiroteado por las tropas israelíes en un área en el este de la ciudad, según el diario palestino 'Filastin', sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre este nuevo suceso.

Israel emite órdenes de evacuación en varias localidades de Líbano ante nuevos bombardeos Escombros tras ataques israelíes en Líbano Escombros tras ataques israelíes en Líbano - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) - El Ejército de Israel ha emitido este lunes órdenes de evacuación en varias localidades del sur y este de Líbano ante nuevos bombardeos contra supuestos objetivos de grupos armados, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de octubre de 2024. El portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, ha avisado a los residentes de las localidades libanesas de Aanan y Al Manara de que están en peligro porque "se encuentran cerca de edificios utilizados" por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y van a "atacar" esta infraestructura militar próximamente". Minutos después, ha pedido a las personas que se encuentren en Kfar Hatta y Ein el Tiné "evacuar inmediatamente" porque las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) van a atacar edificios supuestamente utilizados por el partido-milicia chií libanés Hezbolá. El Ejército de Israel ha emitido este lunes órdenes de evacuación en varias localidades del sur y este de Líbano ante nuevos bombardeos contra supuestos objetivos de grupos armados, a pesar del alto el fuego en vigor desde finales de octubre de 2024. El portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, ha avisado a los residentes de las localidades libanesas de Aanan y Al Manara de que están en peligro porque "se encuentran cerca de edificios utilizados" por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y van a "atacar" esta infraestructura militar próximamente". Minutos después, ha pedido a las personas que se encuentren en Kfar Hatta y Ein el Tiné "evacuar inmediatamente" porque las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) van a atacar edificios supuestamente utilizados por el partido-milicia chií libanés Hezbolá.

Cuatro muertos en Gaza en un bombardeo de Israel, que dice haber atacado a un miembro de Hamás Cuatro personas murieron este lunes en un ataque aéreo israelí contra una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en el sur de la Franja de Gaza, que el Ejército de Israel justificó diciendo que su objetivo era un "terrorista de Hamás que planeaba llevar a cabo un ataque inminente contra las tropas" israelíes. Según informó la agencia palestina de noticias Wafa, el ataque se produjo en la zona de Al Mawasi, en el oeste de Jan Yunis, y en él también resultaron heridas varias personas. "El terrorista representaba una amenaza inminente para las tropas y, por lo tanto, fue atacado con precisión", dijo el Ejército en un mensaje sin detallar qué parte del sur de Gaza había atacado, y posteriormente confirmó a EFE que se trata del mismo bombardeo en Al Mawasi del que informó Wafa.

Al menos 15 muertos desde el inicio de las protestas en Irán Al menos 15 personas han fallecido desde el inicio de las manifestaciones y protestas que se han producido en varias provincias de Irán debido al deterioro de la situación económica y la crisis energética, según organizaciones de Derechos Humanos. La asociación de defensa de los derechos humanos HRANA ha informado de que en los siete primeros días de protestas se han contabilizado 15 muertes y 582 detenciones.

Netanyahu asegura que "se identifica" con las aspiraciones de libertad de las protestas de Irán El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este domingo que Israel en general y su Gobierno en particular "se identifican" con las "aspiraciones de libertad" expresadas en las recientes protestas que han sacudido a Irán. "El Gobierno de Israel, el Estado de Israel y mi postura nos identificamos con la lucha del pueblo iraní, con sus aspiraciones de libertad y justicia", ha afirmado Netanyahu en declaraciones a la prensa antes del inicio del Consejo de Ministros semanal.

Israel mata a dos palestinos en Gaza El Ejército israelí mató este domingo a dos palestinos, entre ellos un pescador, en la zona de Jan Yunis del sur de Gaza, a pesar del alto el fuego vigente en la Franja desde octubre, informó la agencia oficial palestina Wafa y confirmaron a EFE fuentes sanitarias locales. Según Wafa, el pescador muerto se llama Abdulrahman Abdel-Hadi Al-Qann y falleció por disparos israelíes desde un buque de la Armada de Israel, mientras navegaba cerca de la costa de Jan Yunis.

Tensión en Líbano La Fuerza Interina de Naciones Unidas en Líbano (FINUL) ha denunciado que el Ejército de Israel ha abierto fuego este viernes cerca de sus patrullas en la gobernación libanesa de Nabatié, alertando de la frecuencia de este tipo de incidentes, que ponen en peligro la seguridad de sus 'cascos azules', si bien en este caso no se han producido víctimas. Los pacificadores que patrullaban cerca de Kafer Shouba han informado de que quince disparos de armas pequeñas han impactado a no más de 50 metros de distancia. Menos de veinte minutos después, una segunda patrulla en la misma zona ha avisado de aproximadamente un centenar de disparos de ametralladora también a unos 50 metros.

Angelina Jolie, en Rafah La actriz estadounidense Angelina Jolie visitó este viernes el lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, según recogieron medios egipcios e israelíes, para mostrar su solidaridad con el pueblo palestino y seguir en 'in situ' las labores humanitarias. Según los medios, la visita de la actriz tenía como objetivo evaluar la situación de los palestinos que han sido trasladados a Egipto para recibir tratamiento y examinar el flujo de ayuda a la Franja de Gaza devastada por la ofensiva israelí.

España tilda de "inaceptables" las trabas de Israel a ONG ante la "catastrófica" situación humanitaria en Gaza El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha calificado de "inaceptables" las trabas impuestas por el Gobierno israelí a más de una treintena de ONG internacionales que llevan a cabo su labor en Gaza, donde ha advertido de que la situación humanitaria es "catastrófica". Así se ha expresado tras conversar telefónicamente este viernes con el primer ministro palestino, Mohamad Mustafá, a quien según ha indicado en un mensaje en la red social X ha trasladado "todo el apoyo a la paz definitiva en Gaza y al cese de la violencia en Cisjordania". "La situación humanitaria en Gaza es catastrófica", ha subrayado el ministro, para quien "las trabas a ONG son inaceptables y agravan la situación", en referencia al hecho de que Israel ha revocado los permisos operaciones a 37 organizaciones humanitarias, entre ellas Médicos Sin Fronteras u Oxfam.