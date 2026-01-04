Las imágenes de Nicolás Maduro bajando del avión en Nueva York
Está previsto que el denostado presidente venezolano comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo
Redacción
El avión militar Boeing 757 que ha trasladado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los Estados Unidos de América ha aterrizado el sábado por la noche en el aeropuerto de Stewart, en el estado de Nueva York. Maduro ha bajado las escaleras encapuchado, acompañado de agentes del Departamento de Control de Drogas de EE. UU., y se espera que sea trasladado en helicóptero hasta la ciudad de Nueva York, a unos 100 kilómetros al sur de este aeropuerto.
Se espera que Maduro sea primero trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal situada en el distrito de Brooklyn, según la cadena estadounidense CNN. Allí está previsto que comparezca en los próximos días ante un tribunal federal para responder a acusaciones de narcoterrorismo y otros tres cargos, tras haber sido detenido hoy por fuerzas estadounidenses en Caracas.
El mandatario venezolano llegó al aeropuerto internacional acompañado de decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA).
Aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, ha difundido una imagen de Maduro esposado a bordo del buque USS Iwo Jima, finalmente ha llegado a los Estados Unidos por aire. Una operación del ejército de EE. UU. ha capturado a Maduro y a su pareja, Cilia Flores, en Caracas con el pretexto de llevarlos ante la justicia estadounidense y Trump ha anunciado que a partir de ahora controlarán Venezuela con un gobierno designado desde Washington hasta que haya una transición. Durante este período explotarán los recursos petrolíferos del país.
- Cota de nieve a 300 metros el Día de Reyes en la Región: ¿Se repetirá la nevada de 2017?
- La primera borrasca del 2026 dejará lluvias y nieve en la Región de Murcia: consulta la previsión del fin de semana
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Se suspende la llegada por aire de los Reyes Magos a la Región y numerosos municipios adelantan sus cabalgatas por la borrasca 'Francis
- Recuperar el tren de Granada a Murcia tras 41 años sin servicio, un deseo para 2026
- El Gobierno de España eleva el caudal ecológico del Tajo el 1 de enero y da otra puntilla al trasvase
- El Mar Menor entra en una nueva fase en 2026: menos lodos, más oxígeno y tecnología puntera
- Apuñalan a una mujer en una reyerta dentro de una confitería en San Pedro del Pinatar