Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania denuncia "uno de los ataques con drones más masivos" sobre la región de Zaporiyia

El gobernador de la provincia de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha denunciado que ha sido escenario en las últimas horas de "uno de los ataques con drones más masivos" desde el inicio de esta fase de la guerra, en febrero de 2022, si bien ha destacado que no se han registrado víctimas, pero sí grandes daños en la capital homónima. "Durante las fiestas de Año Nuevo, el enemigo no cesó de atacar Zaporiyia y sus alrededores", ha alertado Fedorov, que ha cifrado en nuevo los drones que han logrado impactar en viviendas, locales comerciales, e infraestructuras, de la ciudad de Zaporiyia, según se lee en su cuenta de Telegram.