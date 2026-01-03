Explosiones en Venezuela, en directo: última hora y directo de la situación en el país

Varias detonaciones y explosiones con sobrevuelo de aviones se escucharon en la madrugada de este sábado en Caracas y otros puntos de Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense.

Maduro hace una llamamiento a movilizarse contra la "gravísima agresión militar" estadounidense Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" por parte de Estados Unidos y declaró un estado de excepción. "Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos", dice un comunicado del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quién llamó a movilizaciones.

Caracas acusa a EEUU de querer "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela" En su primera reacción a la serie de explosiones que han sacudido esta madrugada el país, el Gobierno de Venezuela apunta directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques que tienen el objetivo, según las autoridades del país latinoamericano, de "apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política" de Venezuela.

Maduro declara el estado de conmoción exterior en Venezuela tras la "agresión militar" de EEUU El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha declarado el estado de conmoción exterior en todo el territorio nacional tras denunciar una "agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos" la madrugada de este sábado en Caracas y los estados cercanos de Miranda, Aragua y La Guaira. En un comunicado, el Ejecutivo informó de que el jefe de Estado "ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de conmoción exterior", con el fin de "proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada".

El Gobierno de Maduro denuncia "gravísima agresión militar" de EEUU contra Venezuela El Gobierno de Venezuela denunció este sábado una "gravísima agresión militar" estadounidense en localidades civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital del país, Caracas, y ordenó "el despligeue del comando para la defensa integral de la nación".

Numerosas explosiones en todo el país Medios locales y usuarios en redes sociales han reportado explosiones en diversos puntos de la capital venezolana, como El Valle, los Próceres, La Pastora, 23 de Enero, La Carlota, entre otros. Igualmente, han informado de detonaciones en otras zonas del país como La Guaira (norte, cercano a Caracas), Higuerote (norte, estado Miranda), así como Maracay, capital del estado Aragua (norte). Testigos dijeron a EFE que las detonaciones se sintieron cerca del puerto de La Guaira, que estremecieron paredes, vidrios y camas de los edificios aledaños.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dice que hay bombardeos sobre Caracas y pide reuniones urgentes de la ONU y la OEA El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este sábado que Caracas está siendo bombardeada, después de que se escucharan de madrugada detonaciones y explosiones en varios puntos de la capital venezolana en medio de las tensiones con Estados Unidos. "En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles", manifestó Petro en su cuenta de X en la que pidió reuniones de urgencia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la ONU.