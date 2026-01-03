Ciudadanos venezolanos desafían el toque de queda para hacer colas en supermercados y farmacias

EL PERIÓDICO se ha puesto en contacto con ciudadanos venezolanos residentes en Caracas, que en conversaciones telefónicas han relatado que el Gobierno del país “ha decretado el Estado de excepción por emergencia extranjera, lo que significa que las garantías están restringidas y algunos derechos también”.

Y debido al “toque de queda no ha salido nadie a las calles de Caracas, que se ven bastante vacías, y hay muy pocos transeúntes caminando. Lo que sí se ve son muchas colas, filas de gente en los automercados y las farmacias, pero los automercados y las farmacias están cerrados”, lamenta un ciudadano, para completar: “No se puede acceder a comida porque los automercados están todos cerrados, todos los que he visto han estado cerrados”.

En el mismo sentido, una mujer de edad avanzada ha confirmado a este diario la existencia de "largas colas" alrededor de un supermercado cercano a su vivienda en la capital venezolana.

"Muy pocos militares"

En cuanto al posible despliegue militar, el ciudadano venezolano ha visto “muy pocos militares, desperdigados en la ciudad. Pocos funcionarios haciendo alcabalas [controles], como parando a los ciudadanos y preguntándoles, muy amables, nada hostil, pero se ha visto muy poco”.

Seguidores de Nicolás Maduro se abrazan en las calles de Caracas. / Associated Press

Al ser preguntado sobre el funcionamiento de los servicios de electricidad, agua y telefonía, explica la fuente consultada que “hasta este momento ninguno ha fallado: hay agua, hay internet, hay electricidad, hasta ahora todo está bien”.

Sobre la forma en la que reciben la información de lo que está pasando, relata que en Venezuela “la gente se informa generalmente por redes sociales, porque los medios están muy censurados".

Archivo - La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. / Europa Press/Contacto/Wei Neiruilaquanguodaibiaoda

No obstante, la población sabe que "la vicepresidenta de la República [Delcy Rodríguez] y el ministro de Defensa [Vladimir Padrino] dieron declaraciones en la televisora pública pidiendo fe de vida de Maduro, pero han sido las únicas comunicaciones oficiales en Venezuela”.