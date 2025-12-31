En Directo
Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel
Benjamín Netanyahu ha insistido en el objetivo de "desarmar" a Hamás, al que ha atribuido 20.000 combatientes
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Netanyahu insiste que "quedan cosas por terminar" en Gaza, apuntando al desarme de Hamás
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afirmado este martes haber logrado "grandes cosas" en la Franja de Gaza, pero ha advertido que aún hay otras "por terminar", en concreto, "desarmar" a Hamás, al que ha atribuido 20.000 combatientes, "todos armados con rifles Kalashnikov". "Hemos logrado grandes cosas, pero aún tenemos cosas por terminar. Una de ellas es desarmar a Hamás", ha declarado en una entrevista con la cadena estadounidense Newsmax en la que ha insistido en que "eso es parte del acuerdo" mediado por la Administración de Donald Trump, quien "no pudo haber sido más explícito al respecto" para el israelí.
MSF dice que salir de Gaza tendría "consecuencias devastadoras" para los palestinos
Médicos Sin Fronteras (MSF) afirmó este martes no haber recibido ninguna notificación sobre la decisión del Gobierno de Israel de retirar en enero las licencias de actividad a organizaciones que operan en Gaza, y subrayó que si tienen que retirarse habría consecuencias "devastadoras" para los palestinos.
Así lo manifestó MSF en un comunicado enviado a EFE después de que el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunciara que vetará en enero de 2026 a varias ONG que operan en Gaza, entre ellas la propia Médicos Sin Fronteras, al considerar que empleados de esas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas".
La organización médica aseguró que, a 30 de diciembre, no ha recibido ninguna comunicación y enfatizó que, si se le impide operar en la Franja de Gaza, ello tendría consecuencias "devastadoras" para los palestinos, puesto que MSF se encarga de alrededor del 20 % de las camas de hospital del territorio y colabora en uno de cada tres partos que se producen allí.
Diez países piden a Israel que abra nuevos cruces y aumente la ayuda a Gaza ante las lluvias e inundaciones
Un total de diez países occidentales han pedido a Israel que incremente el flujo de ayuda a la Franja de Gaza ante las fuertes lluvias e inundaciones en el enclave, además de abrir nuevos cruces y garantizar que las organizaciones puedan operar de forma "sostenida" ante las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes.
Los Ministerios de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido han advertido en un comunicado conjunto que 1,3 millones de personas necesitan "apoyo urgente" en materia de vivienda.
"Más de la mitad de los centros de salud funcionan sólo parcialmente y carecen de equipo y suministros médicos esenciales. El colapso total de la infraestructura de saneamiento ha dejado a 740.000 personas vulnerables a las inundaciones", han resaltado.
Israel detendrá en enero la actividad de varias ONG que operan en Gaza
El Gobierno israelí retirará las licencias de actividad de varias ONG que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), al considerar que empleados de esas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas".
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo anunció este martes del veto en un comunicado, una decisión que es fruto de una regulación ampliamente criticada por las ONG por la cual Israel les pedía información pormenorizada de sus trabajadores.
El Ejército de Israel intercepta un dron con más de 20 fusiles que cruzó la frontera desde Egipto
El Ejército de Israel ha anunciado este martes el derribo de un nuevo dron cargado con armas que habría penetrado en su territorio desde Egipto, antes de detallar que el aparato transportaba 20 fusiles de asalto y otro tipo de armamento.
"El sistema de control aéreo detectó durante la madrugada del martes un dron que cruzó a territorio del Estado de Israel desde el oeste, en un intento de llevar a cabo un contrabando de armas", ha subrayado el Ejército israelí a través de un comunicado.
Así, ha señalado que el dron, que "portaba 20 fusiles de asalto M-16, un cañón y una culata adicionales", fue "interceptado", tras lo que los militares recuperaron el aparato, que ha sido ya entregado a las fuerzas de seguridad para su "procesamiento", sin que Egipto se haya pronunciado por ahora sobre este incidente.
Las autoridades de Gaza alertan de que los pacientes con cáncer enfrentan "una lenta sentencia de muerte"
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han alertado este martes que los palestinos con cáncer en el enclave "hacen frente a una lenta sentencia de muerte" ante la "catástrofe humanitaria y sanitaria" a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
"Los pacientes con cáncer en la Franja de Gaza hacen frente a una lenta sentencia de muerte, lo que augura una catástrofe humanitaria y sanitaria sin precedentes, con consecuencias graves e irreversibles", ha dicho el director médico del Centro para el Cáncer de Gaza, Mohamed abú Nada, quien ha apuntado a "una grave escasez" de medicamentos, la ausencia de servicios de diagnóstico y el "continuado cierre" de los pasos fronterizos, que impide que puedan recibir tratamiento en el extranjero.
El comisionado de la UNRWA rechaza la "afrenta" de la ley aprobada en Israel que prohíbe suministrar luz y agua a la agencia
El comisionado general de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha rechazado este lunes la aprobación en el Parlamento israelí de una propuesta de ley que prohíbe el suministro de electricidad y agua a instalaciones de la agencia, una decisión que ha descrito como "una afrenta directa" al mandato de la Asamblea General de la ONU y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Lazzarini ha defendido, a través de su cuenta en la red social X, que el texto constituye "una clara violación de las obligaciones del Estado de Israel en virtud del Derecho Internacional" y "supone un nuevo revés para el sistema multilateral". Para el dirigente humanitario se trata, además, de "una afrenta directa al mandato otorgado a la Agencia por la Asamblea General de la ONU y contraria a las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)".
Trump dice que sin Netanyahu Israel "tal vez ya no existiría"
El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que si no fuera por el primer ministro Israelí, Benjamin Netanyahu, Israel "tal vez ya no existiría", un comentario que se produjo en una rueda de prensa plagada de elogios entre ambos mandatarios y en la que no se ofrecieron detalles sobre lo discutido en la reunión que ambos mantuvieron hoy a puerta cerrada.
En una conferencia de prensa conjunta celebrada en la residencia del republicano en Mar-a-Lago, Florida, Trump describió a Netanyahu como "un primer ministro al más alto nivel en tiempos de guerra", agregando que si otro hubiese estado en su lugar quizá el país ya no existiría.
Ambos mandatarios emplearon más de 20 minutos en intercambiar elogios el uno hacia el otro sin dar detalles sobre los puntos tocados en una reunión sostenida minutos antes, donde la prioridad era abordar el desarme de Hamás para desbloquear la segunda fase del plan de paz en la franja de Gaza.
Hacienda detalla los asentamientos israelíes de los que no se puede importar
El Ministerio de Hacienda ha detallado el listado de localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado de los que está prohibido importar productos en España.
En una resolución de la Agencia Estatal de Administración Tributaria publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se desglosan más de 200 localidades así como todos los códigos postales asociados.
Trump y Netanyahu inician su reunión con elogios y apuestan por el desarme de Hamás
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, iniciaron este lunes en Florida una reunión marcada por elogios y por la apuesta por el desarme de Hamás como vía para desbloquear la segunda fase del plan de paz y alto el fuego en Gaza, en medio de persistentes tensiones de seguridad en la región.
"Pero tiene que haber un desarme; ya sabes, tenemos que desarmar a Hamás", dijo Trump en una breve rueda de prensa conjunta en la que alabó el "trabajo fenomenal" de Netanyahu.
