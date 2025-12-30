En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Trump y Zelenski coinciden en que el acuerdo sobre Ucrania está "muy cerca" pero quedan "asuntos espinosos"
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
China llama a la calma e insta al diálogo en respuesta al supuesto ataque de Ucrania a la residencia de Putin
El Gobierno de China ha llamado este martes a la calma y ha instado a reforzar el diálogo en respuesta al supuesto ataque que en la víspera las fuerzas ucranianas lanzaron contra la residencia del presidente ruso, Vladímir Putin, en Nóvgorod, extremo negado por Kiev y motivo para Moscú para replantearse la negociación. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Lin Jian, ha pedido a las partes que eviten extender aún más el conflicto, la escalada de las hostilidades y se abstengan de provocaciones para crear así las condiciones necesarias para alcanzar "una solución política de la crisis", recoge Global Times.
Meloni prorroga un año la ayuda militar a Ucrania pese a las trabas de su socio Salvini
El Gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha prorrogado este lunes a todo 2026 la posibilidad de entregar ayuda militar a Ucrania, a pesar de las divergencias expresadas por uno de los socios de la coalición, el ultraderechista Matteo Salvini.
El Consejo de Ministros ha sacado adelante en su última reunión del año este decreto que prorroga una vez más el permiso para enviar materiales y armas a Ucrania, un día antes de que expirara el texto que lo ha permitido a lo largo de todo el 2025.
La medida, que deberá ser validada por el Parlamento en el plazo de 60 días, no especifica la cantidad de armas o equipamientos que Italia brindará a los ucranianos sino que simplemente sirve para permitir que siga haciéndolo hasta el 31 de diciembre de 2026.
Trump sobre el ataque a la residencia de Putin: "no me gusta, no es bueno"
El presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó este lunes el ataque ucraniano a una residencia del presidente ruso Vladimir Putin, quien ha dicho que esta acometida podría llevarle a revisar su postura sobre algunos acuerdos alcanzados con Kiev en negociaciones previas.
"No me gusta. No es bueno. Me he enterado esta mañana. ¿Saben quién me lo ha contado? El presidente Putin me lo ha contado. Temprano por la mañana me dijo que había sido atacado. No es algo bueno", dijo Trump a los medios al inicio de su encuentro de hoy en su residencia de Mar-a-Lago con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
"No olviden los Tomahawks. Yo detuve los Tomahawks. No quería eso. Porque estamos hablando de un momento delicado. No es el momento adecuado", explicó el presidente estadounidense en referencia a la negativa de Washington de entregar a Kiev misiles Tomahawk por considerar que favorecerían una escalada con Moscú.
Trump mantiene una llamada "positiva" con Putin tras su reunión con Zelenski
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este lunes una llamada "positiva" y "productiva" con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al día siguiente de reunirse con su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, en su residencia de Mar-a-Lago, en el estado de Florida, según informó la Casa Blanca.
"Muy buena conversación esta mañana. Esperé hasta esta mañana porque era bastante tarde en Rusia cuando terminamos. Hablamos a las ocho de la mañana (hora local). Fue una conversación muy productiva. Tenemos algunos asuntos muy espinosos, como se puede imaginar", precisó Trump horas más tarde.
Según Trump, las negociaciones "están funcionando": "Tenemos un par de cuestiones que esperamos resolver y, si las resolvemos, habrá paz. Habrá Ucrania", dijo a la prensa antes de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en Mar-a-Lago, en Florida.
Ucrania busca evitar el fiasco de los acuerdos de Budapest o Minsk en las negociaciones de paz con Trump
Ucrania ya ha recibido antes en su historia garantías de las grandes potencias de que su integridad territorial sería protegida. Las obtuvo en Budapest en 1994, cuando Estados Unidos, Reino Unido y Rusia prometieron defender al país a cambio de que entregara las cabezas nucleares que tenía en su territorio tras la desintegración de la Unión Soviética; el tercer mayor arsenal del mundo. Rusia violó ese acuerdo cuando invadió Ucrania por primera vez en 2014, entrando en la región del Donbás y anexionándose la península de Crimea. Tampoco sirvieron los "aseguramientos" de soberanía dados por Estados Unidos o Reino Unido.
Aquella crisis se cerró en falso con los acuerdos de Minsk. Pero la historia volvió a repetirse una década después: Rusia volvió a invadir, esta vez a gran escala. El objetivo era acabar con el régimen democrático ucraniano y crear un régimen títere.
Zelenski niega que Kiev atacara una residencia de Putin en Nóvgorod y acusa a Rusia de "socavar" la diplomacia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha rechazado este lunes las acusaciones de Rusia sobre un supuesto ataque contra una residencia del mandatario ruso, Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod y ha asegurado que Moscú busca "socavar todos los logros" obtenidos a nivel diplomático para lograr un acuerdo de paz que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022.
"Rusia está de nuevo en acción, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente (estadounidense, Donald) Trump. Seguimos trabajando juntos para acercar la paz", ha dicho, antes de resaltar que "la historia sobre un supuesto ataque contra la residencia (de Putin) es una invención destinada a justificar ataques adicionales contra Ucrania, incluido Kiev".
Así, ha subrayado en su cuenta en la red social X que Moscú ha realizado esta denuncia para "justificar su propia negativa a dar los pasos necesarios para poner fin a la guerra". "Las típicas mentiras rusas. Es más, los rusos ya han atacado Kiev en el pasado, incluido el edificio del Gabinete de Ministros", ha destacado Zelenski.
Rusia "reconsiderará" su postura en las negociaciones sobre un acuerdo de paz tras el ataque de Ucrania a una residencia de Putin
El Gobierno de Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de lanzar durante la última madrugada un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod, motivo por el que "reconsiderará" su postura en las negociaciones en marcha para un acuerdo de paz con Kiev que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022. (Seguir leyendo)
Zelenski llama "fantasías" las posiciones de Rusia sobre el Donbás
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó este lunes de "fantasías" las posiciones de Rusia sobre el Donbás, región oriental ucraniana donde tropas de Kiev y Moscú luchan desde el inicio de la invasión, y sobre la que el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, dice que la "liberación" avanza.
"En sus fantasías les gustaría que no existiéramos en absoluto en el territorio de nuestro propio país. Estas fantasías llevan años existiendo", escribió Zelenski en su cuenta de X para aludir a una "retirada del Donbás" deseada por Rusia.
Putin asegura que la "liberación" del Donbás, Jersón y Zaporiyia avanza según lo previsto
El presidente de Rusia, Vladímir Putin, agradeció este lunes a los militares del país por su servicio en Ucrania y aseguró que la "liberación" del Donbás, así como de las regiones de Jersón y Zaporiyia avanza según el plan de la operación militar en aquel país.
"La liberación de Donbás, Zaporiyia y Jersón se está llevando a cabo por etapas, de acuerdo con el plan de la operación militar especial", dijo Putin en una reunión con la cúpula militar, la segunda en dos días y en la que se congratuló por el ritmo de la ofensiva del ejército.
España rechaza un acuerdo de paz para Ucrania si incluye cesiones territoriales: "No puede decidir Putin"
España ha expresado este lunes su rechazo a un eventual acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania si incluye que Kiev ceda la región del Donbás, tal y como ha reclamado el presidente de Rusia, Vladimir Putin. "Las condiciones en las que tiene que producirse la paz no pueden venir dadas por Putin", ha dicho la ministra de Defensa, Margarita Robles.
En una entrevista concedida a 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press, Robles ha valorado el encuentro entre los presidentes estadounidense y ucraniano, Donald Trump y Volodomir Zelenski, para discutir sobre la paz en Ucrania. La cesión de la región del Donbás a Rusia y la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, actualmente bajo control ruso, están sobre la mesa.
"En absoluto", ha dicho rotunda la titular de la cartera de Defensa, requerida sobre si Europa daría el visto bueno a las hipotéticas cesiones territoriales a Rusia. "Esto es una invasión y una guerra ilegítima, Putin ha vulnerado las normas del Derecho Internacional", ha recordado.
