Trump y Netanyahu se reúnen hoy con el plan de paz encallado y Gaza en la incertidumbre

Sobre las ruinas de Gaza, la tragedia toma distintas formas. Los bombardeos a gran escala que arrasaron el enclave y más de 70.000 vidas palestinas han desaparecido para dar paso a la brutalidad del invierno. La realidad del alto el fuego conlleva nuevas formas de morir más lentas, aunque igual de desgarradoras. En los últimos días, tiendas de campaña improvisadas se han visto inundadas, bebés y niños han perecido de frío, y edificios golpeados por las bombas israelíes han colapsado sobre quienes se refugiaban entre sus maltrechas paredes. En una agonía incesante, la población de Gaza aguarda desesperada que lo que pregonan los líderes en ruedas de prensa se materialice y que la segunda fase de la tregua entre en vigor. Pero, dos meses y medio después del inicio del alto el fuego, parece no llegar nunca.

Por el momento, todas las esperanzas están puestas en Mar-a-Lago, la lujosa propiedad del presidente de Estados Unidos en Florida. Allí, se reunirán este lunes Donald Trump y el primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, en un viaje que se prevé que dure una semana. "Esta visita se produce en un contexto de tensiones entre Netanyahu y Trump sobre lo que está haciendo Israel en Siria y en Gaza", constata Ghaith Al-Omari, investigador de The Washington Institute for Near East Policy. Mientras, en Gaza, la situación es desesperante, con ataques casi diarios del Ejército israelí y una catástrofe ambiental sobre personas que lo han perdido todo.

"Ni Hamás ni el gobierno de Israel quieren la segunda fase, porque esta segunda etapa impone exigencias muy estrictas a ambas partes, algunas muy difíciles políticamente", afirma Al-Omari. De acuerdo con el plan de Trump, con el fin de la primera fase, Israel debería retirar aún más sus tropas de Gaza mientras se establece una autoridad de transición y se despliega una fuerza internacional de estabilización (FEI). A su vez, Hamás tendría que desarmarse y empezaría la tan ansiada reconstrucción del enclave reducido a escombros. "El segundo problema es práctico, porque lo que se pide en la segunda fase, incluso con la voluntad de ambas partes, no es sencillo, como el desarme o la reconstrucción", dice a este diario.

"Sin nadie al mando"

Tanto Trump como Netanyahu han declarado que el inicio de la segunda fase será "muy pronto" sin dar más detalles. "Otro de los problemas que están estancando su inicio es el hecho de que la comunidad internacional y la región quieren participar en ella, pero también quieren claridad en cuanto a su participación, y cada posible participante tiene intereses diferentes", señala Al-Omari. La euforia vivida en Sharm el Sheij a mediados de octubre parece haberse disipado. “Hoy nadie está a cargo de la segunda fase, ni en Estados Unidos, ni a nivel internacional, dado que no se ha creado la Junta de Paz ni el órgano ejecutivo; es un problema burocrático pero es muy importante porque, sin nadie al mando , las cosas se difuminan”, añade el investigador.

Mientras las conversaciones se estancan y las negociaciones se convierten en un juego de declaraciones y filtraciones sin impacto real sobre el terreno, Gaza sigue languideciendo. Al menos 391 palestinos han sido asesinados por el Ejército israelí desde el inicio del alto el fuego en octubre. Casi a diario, ambas partes se acusan de cometer violaciones de la tregua. Por un lado, las tropas mantienen el control de más de la mitad de la Franja, y, a diferencia de lo acordado, las autoridades israelíes han permitido la apertura del cruce internacional de Rafah sólo para la salida de gazatíes, y no para su retorno. Por otro lado, Hamás se ha restablecido en gran medida en el resto del territorio. "La falta de claridad es precisamente el problema, porque lo que estamos viendo ahora mismo es que, con toda esta lucha entre bastidores y toda esta política, la realidad sobre el terreno se está configurando de cierta manera", señala Al-Omari.

Dividida en dos

"El vacío que vimos tras el alto el fuego fue lo que permitió, y sigue permitiendo, a Hamás consolidarse sobre el terreno, y, mientras no tomemos una decisión y no tengamos a alguien al mando, el vacío continuará, Hamás seguirá consolidándose, y, como resultado, Israel continuará e intensificará sus medidas de seguridad", apunta, en referencia a los constantes ataques israelíes. Actualmente, la Franja de Gaza está dividida por la Línea Amarilla, descrita como una "nueva frontera para Israel" por el jefe mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir. Esto supondría una clara violación del acuerdo de Trump, que estipulaba que "Israel no ocupará ni anexionará Gaza". Tel Aviv controla casi el 58% de un territorio sin gazatíes. Allí, es precisamente donde el presidente estadounidense quiere que empiece la reconstrucción como estrategia para atraer a la población palestina que ahora vive bajo el control de Hamás.

Pero esta propuesta plantea varios problemas. En primer lugar, no hay voluntarios para financiar esta reconstrucción. Qatar ya ha declarado que no está dispuesto a volver a pagar por ella sin la garantía de que Israel no destruirá Gaza de nuevo. Los países europeos y Emiratos Árabes Unidos han ido más allá defendiendo que no abrirán sus carteras hasta que Hamás se desarme, igual que afirman Washington y Tel Aviv. "Además, esta idea de la reconstrucción es absurda, y demuestra una falta de comprensión del funcionamiento de la sociedad gazatí al pensar que, al construir estas hermosas comunidades cerradas, la gente se congregará en ellas; es una muestra de que no se comprende la naturaleza de las relaciones sociales en Gaza, como sociedad de clanes, que no quiere vivir bajo control israelí", apunta Al-Omari.

Mantenimiento y no imposición de la paz

"Tampoco los países árabes no construirán bajo control israelí, porque ningún país árabe querrá que se le considere financiador de Israel; estos son indicadores de que no hay una planificación real en marcha ahora mismo para la segunda fase", añade. Otro de los grandes escollos es la fuerza internacional de estabilización que, según Trump, se desplegará en Gaza a finales de enero. De momento, ningún país ha confirmado su participación. "No existe un mandato claro para la fuerza, lo que significa que ningún país se ofrecerá como voluntario ciegamente", señala Al-Omari. Netanyahu quiere que tropas extranjeras realicen el trabajo que sus soldados no han logrado y desarmen a Hamás. "No sólo están preocupados por la posibilidad de entra en un conflicto armado con el grupo palestino, sino también por cómo esto podría afectar las relaciones con Israel", constata.

Después de que el rey Abdalá de Jordania dijera que ellos preferían una misión de mantenimiento de la paz, y no una de imposición de la paz, países como Indonesia o Azerbaiyán, considerados como candidatos iniciales para integrar la FIE, se sumaron a esta postura. De momento, tampoco está claro quién integrará la Junta de Paz, que supervisará la gestión de Gaza después de la guerra. El medio The Times of Israel ha dicho este jueves que Estados Unidos está diciendo a sus interlocutores que ha conseguido compromisos de Egipto, Qatar, Emiratos, Reino Unido, Italia y Alemania para que sus líderes se unan a Trump en el concilio, pero no hay nada confirmado. "Existe mucha desconfianza entre los diferentes actores: Israel desconfía de los países árabes, y los países árabes no confían en los israelíes, y, al desconocer sus intenciones, esto se convierte en una crisis", apunta Al-Omari.

Además, fuentes desde el terreno informan que cada día la Línea Amarilla se mueve, tomando más territorio gazatí bajo control israelí. El cambio es urgente, pero nadie parece tener prisa. “Si no hay atención internacional en la implementación de la fase dos, lo que vemos hoy en Gaza es lo que veremos en el futuro próximo, es decir, el alto el fuego se mantendrá, pero tendremos un conflicto de baja intensidad, y cómo las líneas se mueven de un lado a otro”, concluye Al-Omari.