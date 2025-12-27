Tailandia y Camboya firman un acuerdo de alto el fuego "inmediato"

Los Gobiernos de Tailandia y Camboya han acordado un alto el fuego "inmediato", en vigor a partir del mediodía (hora local) de este sábado 27 de diciembre, tras firmar una Declaración Conjunta durante la tercera reunión especial del Comité General de Fronteras (GBC, por sus siglas en inglés), con la mediación de observadores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La sesión ha sido copresidida por el ministro de Defensa de Camboya, Tea Seiha, y por su homólogo tailandés, Nattaphon Narkphanit, y ha sido celebrada en Prum (provincia de Pailin, Camboya) - Ban Pak Kard (provincia de Chanthaburi, Tailandia), punto de entrada internacional.

Durante el encuentro, ambas partes han subrayado la importancia de resolver las controversias de manera pacífica, "en un clima de confianza, buena fe, equidad y respeto mutuo", en línea con la Carta de la ONU, la Carta de la ASEAN y el Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático. Asimismo, han destacado este acuerdo como un paso adelante en el camino hacia un nuevo capítulo de cooperación y estabilidad entre ambos países.

Ambos países han reiterado además su compromiso firme de abstenerse de cualquier amenaza o uso de la fuerza, respetando las fronteras internacionales y promoviendo la paz, la seguridad y la estabilidad regionales, en base a la soberanía, la igualdad y la integridad territorial de cada nación.

En esta línea, Bangkok y Nom Pen han reafirmado la aplicación "plena y efectiva" del acuerdo de alto el fuego firmado el 28 de julio de 2025, así como de todos los convenios posteriores y acuerdos alcanzados en reuniones previas del Comité General de Fronteras, consolidando los mecanismos bilaterales existentes.

Finalmente, ambas naciones han subrayado su determinación de retomar el diálogo y fortalecer los acuerdos previos, con el objetivo de "poner fin a toda forma de hostilidad y de crear una paz verdadera y duradera", recuperando la normalidad y fomentando la confianza y la estabilidad a lo largo de toda la frontera.

Reducir tensiones

El documento emitido conjuntamente recoge una serie de medidas encaminadas a reducir la tensión en la frontera entre ambos países. Este compromiso se traduce, en líneas generales, en evitar cualquier acción susceptible de incrementar la tensión la tensión en la frontera, así como la expansión de infraestructuras militares, y proteger a los civiles que viven en las zonas fronterizas afectadas.

Así, el primero de los 16 puntos enumerados matiza que el parón aplica "a toda clase de armas en todos los casos y en todas las áreas, incluyendo ataques a civiles, objetivos e infraestructuras civiles y bienes militares".

Queda prohibido asimismo realizar movimientos de tropas hacia las posiciones de la otra parte. En otras palabras, ambos países se comprometen a mantener sus fuerzas en las posiciones actuales sin que "ningún acuerdo de esta declaración (afecte) a los límites fronterizos ni las fronteras internacionales entre los dos países".

En esta misma línea, la declaración tampoco permite el aumento de las tropas de ninguna de las partes a lo largo de toda la frontera Camboya-Tailandia, al entenderse que "cualquier incremento podría aumentar la tensión y afectar negativamente los esfuerzos a largo plazo para resolver la situación actual".

En otro orden de cosas, el escrito veta también la difusión de "información falsa o engañosa" a fin de "disminuir la opinión pública negativa y fomentar un ambiente favorable para el diálogo pacífico", del mismo modo en que prevé "mecanismos para la implementación y verificación de (estas) medidas de reducción de tensión".

Coordinación, comunicación y verificación

La Declaración Conjunta establece también los mecanismos concretos para asegurar que las medidas de distensión se apliquen de forma efectiva y verificable sobre el terreno.

En este sentido, Tailandia y Camboya reconocen el papel clave del Grupo de Observadores de la ASEAN, cuyo mandato será reforzado para supervisar y garantizar el cumplimiento del alto el fuego y del conjunto de compromisos asumidos, en coordinación con el presidente de la ASEAN y el propio grupo de observadores.

Asimismo, para la gestión diaria del acuerdo, ambas partes recurrirán a unidades de coordinación fronteriza bilaterales --tanto Camboya-Tailandia como Tailandia-Camboya-- que se encargarán de velar por el respeto del alto el fuego y atender incidentes puntuales sobre el terreno para "prevenir malentendidos", todo ello nuevamente bajo la supervisión y verificación del Equipo de Observadores de la ASEAN (AOT).

Por otro lado, se mantendrán canales de comunicación "regulares y directos" entre los Ministerios de Defensa y los cuarteles generales de las Fuerzas Armadas de ambos países, con el fin de responder con rapidez a "situaciones urgentes que no puedan resolverse a nivel local". Cabe la posibilidad de que representantes de alto nivel de ambos países se desplacen a la zona tensionada para abordar los problemas de manera eficaz y directa.

En el ámbito humanitario, el Grupo de Trabajo Conjunto (JCTF) coordinará con las autoridades locales y con su contraparte del otro país las operaciones de desminado en las zonas fronterizas prioritarias previamente acordadas, garantizando que estas actividades se desarrollen conforme a los planes establecidos y sin obstáculos ni confusiones.

Por último, ambas partes han acordado el mantenimiento de una comunicación "fluida y permanente" entre los equipos de prensa oficiales de ambos gobiernos para "prevenir y gestionar la difusión" de desinformación. El objetivo es asegurar la "exactitud y fiabilidad" de los comunicados oficiales, generando un clima de "confianza mutua" favorable a la consolidación de la paz.