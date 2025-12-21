Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Al menos cinco muertos en bombardeos de EEUU y sus aliados sobre Estado Islámico en Siria

Al menos cinco personas han muerto en los bombardeos lanzados el viernes por la mañana por la Coalición Internacional que lidera Estados Unidos sobre supuestos objetivos de Estado Islámico en el sur de Siria, según ha informado el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos.

"Hay cinco muertos en Deir Ezzor, concretamente en Darba. Tenemos información de inteligencia de las Fuerzas Democráticas Sirias" --FDS, una coalición de milicias kurdas y árabes que controla el noroeste de Siria--, ha explicado el director del Observatorio, Rami Abdel Rahman, en declaraciones la cadena en árabe de France 24.

Estos ataques han sido lanzados por la Coalición Internacional Contra Estado Islámico en represalia por la muerte de tres estadounidenses en una acción de un presunto miembro del grupo cerca de Palmira el pasado 13 de diciembre.