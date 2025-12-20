En legítima defensa
La Policía abate a un hombre armado con un cuchillo en una calle de Córcega
La principal hipótesis es que el individuo que blandía el cuchillo podría tener problemas de salud mental
EFE
La Policía mató este sábado a un hombre con actitud amenazante que estaba armado con un cuchillo en una calle muy transitada de Ajaccio, la capital de la isla francesa de Córcega, tras haber intentado sin éxito reducirlo.
No se produjeron más víctimas que el hombre abatido, de 26 años, según detalló Bruno Bartoccetti, secretario nacional del sindicato policial Un1té Zona Sur, en su cuenta de X. "Un joven policía disparó en legítima defensa de forma indiscutible", subrayó en su mensaje.
En un principio, la policía había sido alertada por una disputa entre este hombre y las dependientas de una tienda en la avenida Napoleón, que cuenta con mucha afluencia de transeúntes.
De acuerdo a la prensa local, la principal hipótesis es que el hombre que blandía el cuchillo podría tener problemas de salud mental. El incidente se produjo alrededor del mediodía.
- Detenido un psicólogo de Murcia por agredir sexualmente a una paciente
- Educación aprueba el nuevo modelo de examen de las oposiciones de 2026 con los sindicatos en contra
- Preacuerdo histórico en el transporte de Murcia: subida del 14% para 30.000 trabajadores
- El Ayuntamiento de Lorca inicia la expropiación de los terrenos para el nuevo instituto de La Hoya
- La Policía dispara a un hombre que se abalanzó contra seis agentes armado con unas tijeras en Murcia
- El cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia pensaba marcharse a Estados Unidos
- La Plaza de Toros de Lorca será escenario de un nuevo festival de música
- El observatorio astronómico de La Murta, en Murcia, se prepara para su reapertura