Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

Israel mata a 5 palestinos, entre ellos niños, en un ataque contra una escuela en Gaza

El Ejército israelí mató este viernes a cinco palestinos, la mayoría niños, en un ataque lanzado contra una escuela que servía de albergue para civiles desplazados en la zona noreste de ciudad de Gaza, según informó este sábado la Defensa Civil gazatí en un comunicado.

"Equipos de Defensa Civil, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), completaron la recuperación de cinco cuerpos de mártires y heridos del interior de la Escuela de los Mártires de Gaza, ubicada en el barrio de Al Tufah, al este de la ciudad de Gaza", detalla la nota.

El mensaje agrega que la mayoría de víctimas mortales fueron niños, y que un número indeterminado de heridos fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento.