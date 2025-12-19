Ucrania
Al menos siete muertos y 15 heridos en un ataque ruso contra infraestructura portuaria en Odesa
La labor de los equipos de emergencia se está viendo "dificultada por la constante alerta aérea".
EP
Al menos siete personas han fallecido y otras 15 han resultado heridas en un ataque llevado a cabo este viernes por el Ejército de Rusia contra infraestructura portuaria en la ciudad ucraniana de Odesa, según un balance preliminar.
El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha informado de la cifra de víctimas a través de su canal de Telegram, donde ha denunciado que "esta tarde el enemigo ha vuelto a atacar masivamente la infraestructura portuaria" con misiles balísticos.
Los heridos han sido hospitalizados y los médicos "están brindando toda la asistencia necesaria". Como resultado del ataque, se han incendiado varios vehículos en el aparcamiento. Por su parte, la labor de los equipos de emergencia se está viendo "dificultada por la constante alerta aérea".
- El Jardín de los Sabores abre este jueves en Murcia para animar el tardeo con 'foodtrucks', conciertos y sesiones Dj
- Tres nuevas denuncias contra el cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia
- Detenido un psicólogo de Murcia por agredir sexualmente a una paciente
- Un conductor drogado atropella y manda a la UCI a un hombre que iba en patinete por la Ronda Sur de Murcia
- Dimite un vocal del PSOE de un pueblo de Murcia tras compartir un vídeo machista: 'Qué bárbaro, qué rico
- En directo: Real Murcia-Real Betis
- El Betis despierta del sueño copero al Real Murcia
- Apalean salvajemente a un vecino para robarle en su casa de San Pedro del Pinatar