Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Egipto asegura que su acuerdo sobre gas con Israel no tiene "implicación política" sobre su apoyo a Palestina El Gobierno de Egipto ha asegurado este jueves que el acuerdo anunciado en la víspera por Israel por el que suministrará gas al país norteafricano "no implica ninguna dimensión política", tampoco, en particular, sobre su apoyo "firme e inquebrantable" al pueblo palestino y a la solución de dos Estados. "El acuerdo en cuestión es una transacción puramente comercial celebrada exclusivamente sobre la base de consideraciones económicas y de inversión y no implica ninguna dimensión política ni entendimiento alguno", ha declarado en un comunicado su portavoz, Diaa Rashwan, incidiendo en que las informaciones publicadas al respecto por "algunos medios (...) son inexactas en sus implicaciones".

Trump dice que "probablemente" se reunirá con Netanyahu en Florida para abordar el plan de paz sobre Gaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "probablemente" se reunirá con él en Florida para abordar los asuntos pendientes de cara a la segunda fase de su plan para el futuro de la Franja de Gaza, una cita fijada para el 29 de diciembre según el Gobierno israelí si bien la Casa Blanca no ha confirmado fecha hasta el momento. "Él (Netanyahu) quiere verme. No lo hemos concertado formalmente, pero quiere verme. Sí, probablemente vendrá a verme a Florida", ha señalado en declaraciones a la prensa. El inquilino de la Casa Blanca ha vuelto a presumir del "gran éxito" conjunto con su aliado en Oriente Próximo, afirmando que "ahora tenemos paz" en la región.

EEUU sanciona a dos jueces del TPI por "esfuerzos" para "investigar, arrestar o procesar" a israelíes El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto este jueves sanciones a dos jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI) afirmando que "participaron en esfuerzos para investigar, arrestar detener o procesar a israelíes, sin permiso de Israel", en referencia a las investigaciones por supuestos crímenes de guerra en la Franja de Gaza."Hoy designo a dos jueces del TPI, Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia, en línea con la orden ejecutiva 14203 sobre 'Imposición de Sanciones al TPI'", ha dicho el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a través de un comunicado.

Turquía participará en la reunión sobre Gaza con EEUU, Egipto y Catar en Miami El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, se reunirá mañana, viernes, en Miami (EEUU) con representantes de Estados Unidos, Egipto y Catar, para hablar sobre el futuro de Gaza, informa hoy un comunicado de Ankara. "El ministro participará mañana (19 de diciembre) en una reunión con autoridades de EEUU, Egipto y Catar que se celebrará en la ciudad de Miami sobre el asunto de Gaza. Durante esta reunión también se llevarán a cabo conversaciones sobre otros asuntos regionales", indica en la nota el Ministerio de Exteriores turco. El comunicado no aclara quiénes serán los interlocutores de Fidan, pero la agencia turca Anadolu asegura que por parte de Estados Unidos participará Steve Witkoff, enviado especial del presidente, Donald Trump, para misiones de paz.

Exteriores israelí agradece la "postura moral" de EEUU tras sancionar a dos jueces de CPI El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, agradeció este jueves al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, su "postura moral clara", después de anunciar sanciones contra dos jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) por investigar, arrestar o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel. "Gracias, secretario Rubio, por esta postura moral clara", dij Saar en la red social X, en respuesta al secretario de Estado estadounidense. Rubio había criticado poco antes, en un comunicado, las "acciones politizadas contra Israel" de la CPI y advertido que no toleran "los abusos de poder de la CPI que violan la soberanía de Estados Unidos e Israel y someten indebidamente a ciudadanos estadounidenses e israelíes a su jurisdicción".

Muere un niño de 5 años en el centro de Gaza por la explosión de una munición sin detonar Un niño de 12 años murió este jueves a causa de las heridas recibidas por la explosión de una munición que había quedado sin detonar en el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, confirmó a EFE una fuente del hospital Al Awda Nuseirat, al que llegó el menor. "Hacia las 15.30 (13.30 GMT) hemos recibido a este niño, de 5 años. Estaba quemado al 100 % por la explosión en Nuseirat", explicó la fuente en mensajes de audio. Aunque recibió tratamiento en el Hospital Al Awda de Nuseirat, murió tras ser trasladado a la unidad de cuidados intensivos en el Mártires de Al Aqsa, en Deir Al Balah (también en el centro de la Franja).

Matan a un palestino que cruzó la 'línea amarilla' El Ejército israelí mató a un palestino este jueves después de que supuestamente traspasara la conocida como línea amarilla en la zona sur de la Franja de Gaza, según un comunicado compartido en sus canales oficiales. "Hoy jueves, las tropas de las fuerzas de defensa que operan en el sur de la Franja de Gaza identificaron a un terrorista que cruzó la línea amarilla y se acercó a las tropas, representando una amenaza inmediata para ellas.", reza la nota del Ejército.

Sigue el temporal El Ministerio de Sanidad de Gaza, dependiente de Hamás, reportó este jueves que trece personas han muerto a consecuencia del temporal de frío y lluvias que azota al enclave palestino desde hace una semana. Dos menores perdieron la vida por hipotermia y once edificios se derrumbaron debido a la tormenta Byron, informó hoy a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad de Gaza.

Heridos más de diez palestinos por el impacto de un mortero en Gaza que Israel achaca a un error Alrededor de diez palestinos han resultado heridos este miércoles a causa del impacto de un proyectil de mortero en la ciudad de Gaza, un suceso que el Ejército de Israel ha achacado a un fallo durante el disparo y que se ha prometido a investigar, en medio del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre en el enclave palestino. Fuentes de los servicios de emergencias gazatíes han elevado a once los heridos, entre ellos varios en estado grave, según ha informado el diario palestino 'Filastin'. Por ahora no se han confirmado muertos, si bien algunos medios han señalado que al menos una persona habría fallecido.