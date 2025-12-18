Reino Unido impartirá cursos de igualdad para alumnos mayores de 11 años con comportamientos misóginos

El Gobierno británico sigue determinado a poner fin al impacto que las conductas misóginas propagadas por internet tienen sobre los más jóvenes. La secretaria de Estado al frente de la protección de la violencia contra las mujeres, Jess Phillips, ha confirmado este jueves la implementación de cursos en las escuelas, destinados a alumnos mayores de 11 años que hayan mostrado este tipo de comportamientos, para acabar con sus prejuicios contra las mujeres y las niñas. Los profesores podrán decidir qué alumnos acuden a estos cursos y recibirán formación de expertos para abordar mejor estos temas.

Los cursos educarán a los alumnos en asuntos como el consentimiento, los peligros de compartir imágenes íntimas, los modelos positivos a seguir y cómo cuestionar los mitos poco saludables sobre las mujeres y las relaciones. Uno de los principales objetivos es que los más jóvenes aprendan a identificar las diferencias entre la pornografía y las relaciones reales y reciban una mejor educación sexual. “Todos los padres deberían poder confiar en que sus hijas están seguras en la escuela, en Internet y en sus relaciones. Pero, con demasiada frecuencia, las ideas tóxicas se arraigan desde temprana edad y no se cuestionan”, ha asegurado el primer ministro, Keir Starmer.

Los cursos complementarán el nuevo plan de estudios sobre relaciones, sexo y salud (RSHE, en sus siglas en inglés), que será obligatorio para las escuelas públicas a partir de septiembre de 2026 y que incluye lecciones actualizadas sobre Inteligencia Artificial (IA), 'deepfakes' y abusos en internet. "Este Gobierno está interviniendo antes: apoyando a los profesores, denunciando la misoginia y actuando cuando aparecen señales de alerta para detener el daño antes de que se produzca”, ha recalcado Starmer.

Actitudes misóginas

El Ejecutivo ya lanzó el pasado julio unas directrices para los centros educativos centradas en combatir los mitos sobre las mujeres y las relaciones que se difunden desde la 'manosfera' a través de divulgadores de extrema derecha como Andrew Tate. Según algunas encuestas, cerca del 40% de los jóvenes en el Reino Unido sienten admiración por Tate, un personaje conocido por sus actitudes misóginas y procesado por la justicia por múltiples delitos, incluido el de violación. Según datos del Gobierno, más de la mitad de los alumnos de entre 11 y 19 años en Inglaterra aseguran haber sido testigos de comentarios que describirían como misóginos.

El programa, financiado con 20 millones de libras (22,7 millones de euros) se enmarca en el plan del Ejecutivo de reducir la violencia contra las mujeres a la mitad en la próxima década, presentado por Phillips este jueves en el Parlamento. Un plan que no solo está enfocado en la prevención, sino también en una mayor persecución de los delitos sexuales con la creación de unidades especializadas en todas las fuerzas policiales de Inglaterra y Gales y con el desembolso de 550 millones de libras en ayudas para las víctimas. Según Phillips, estas medidas ayudarán a “desplegar todo el poder del Estado” para “detener la violencia perpetrada contra las mujeres y las niñas”.