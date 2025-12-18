El Parlamento de Israel impulsa nuevas leyes para debilitar el sistema judicial

La coalición gobernante del primer ministro de Israel, Binyamín Netanyahu, continúa cambiando el país a golpe de proyectos legislativos. Este miércoles, la Knesset, el Parlamento israelí, ha aprobado en una votación preliminar una serie de proyectos de ley que buscan debilitar el sistema judicial, impulsar el golpe judicial y forzar el judaísmo en los espacios públicos. Entre los proyectos aprobados, está una propuesta de legislación que retira poderes al presidente del Tribunal Supremo o elimina las restricciones al nombramiento de activistas políticos en cargos directivos en organismo públicos. Además, Netanyahu presidirá un panel de ministros encargado de determinar los poderes del comité respaldado por el Ejecutivo que investigará el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, en contra de la voluntad de las familias de los rehenes y las víctimas.

Hasta ahora, el Gobierno de Netanyahu se ha enfrentado a amplias dificultades para aprobar leyes, ya que los partidos ultraortodoxos boicoteaban las votaciones en la Knesset. Pero desde que las negociaciones sobre la legislación para regular las exenciones del servicio militar para su electorado empezaron a avanzar, sus representantes han suavizado su boicot. Los diputados israelíes han aprobado un proyecto legislativo que busca reforzar la influencia de la religión en la vida pública. Este incluye que todos los candidatos judiciales, incluidos los no judíos, tengan que someterse a un examen de derecho judío, que condicionará su ascenso, y también exige el uso de las leyes judías en la resolución de casos judiciales. Además, la ley penaliza la interferencia con las prácticas religiosas ortodoxas en público.

Investigación del 7 de octubre

Otro de los proyectos legislativos aprobados despoja a Isaac Amit, presidente de la Corte Suprema, de la autoridad para determinar la composición de los paneles del Tribunal Superior de Justicia. Ahora, esta tarea la realizaría un ordenador. Expertos legales ya han alertado de los riesgos que esto supone para la protección de la independencia del poder judicial, y denuncian los esfuerzos para debilitar al tribunal. A su vez, los parlamentarios han aprobado dos proyectos de ley que permiten a los ministros revocar los rangos y las pensiones de exaltos funcionarios del aparato de defensa que, según ellos consideran, difaman al Ejército israelí. Esta propuesta limita cualquier tipo de crítica a las acciones de las tropas por parte de sus exaltos cargos, una directa amenaza a la libertad de expresión.

Este jueves se ha conocido en los medios israelíes que Netanyahu encabezará el equipo ministerial que determinará el alcance de una polémica comisión de investigación dirigida por el Gobierno sobre el ataque de Hamás. Según Ynet, este equipo se reunirá por primera vez el lunes. Pese a que la mayoría de los israelíes apoyan una comisión estatal de investigación, la máxima autoridad investigadora de Israel, Netanyahu se ha negado a permitirla, porque afirma que estaría sesgada en su contra al estar dirigida por el poder judicial, al que el Gobierno ha intentado debilitar. En cambio, el primer ministro ha abogado por una comisión investigadora propia. Las víctimas de la masacre y la oposición han criticado esta opción, porque estará integrada por el mismo Ejecutivo que estaba al mando cuando tuvo lugar el ataque más mortífero en la historia del país.