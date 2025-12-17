Chantaje a Europa
Trump amenaza con imponer sanciones contra las empresas europeas si la UE no retira su regulación tecnológica
La administración presidencial de Estados Unidos denuncia que las multas impuestas por Bruselas a gigantes como Apple o Meta son "injustas" y chantajea a su histórico aliado con una posible imposición de aranceles contra el sector tecnológico europeo
EFE
El representante de Comercio de EE.UU., Jamieson Greer, amenazó este martes con adoptar sanciones para responder a las multas impuestas recientemente por la Unión Europea (UE) a grandes tecnológicas estadounidenses, y mencionó a la multinacional española Amadeus como una de las compañías que ha podido «operar libremente» en el país norteamericano.
"Si la UE y sus Estados miembros insisten en seguir restringiendo, limitando y obstaculizando la competitividad de los proveedores de servicios estadounidenses mediante medidas discriminatorias, EE.UU. no tendrá más remedio que empezar a utilizar todas las herramientas a su disposición para contrarrestar estas medidas injustificadas", escribió Greer en un mensaje en X.
El pasado 5 de diciembre la Comisión Europea multó a X con 120 millones de euros al considerar que el sistema de pago para lograr el distintivo azul infringe en términos de transparencia la Ley de Servicios Digitales europea, un castigo protestado con vehemencia por el Gobierno Trump.
En mayo la UE impuso también multas de 500 y 200 millones de euros a Apple y Meta por violar la Ley de Mercados Digitales, castigos que Washington protestó de manera contundente.
Greer asegura que la UE ha "persistido" en demandar, multar o regular en contra de "los proveedores de servicios estadounidenses", que "ofrecen importantes servicios gratuitos a los ciudadanos de la UE y servicios empresariales fiables a las empresas europeas, y contribuyen a millones de empleos y a más de 100.000 millones de dólares en inversión directa en Europa".
"EE.UU. ha expresado su preocupación a la UE durante años sobre estos asuntos sin obtener una respuesta significativa ni un reconocimiento básico de sus inquietudes", añade el representante de Comercio, que pasa entonces a enumerar empresas europeas que "han podido operar libremente en EE.UU. durante décadas, beneficiándose del acceso a nuestro mercado y a nuestros consumidores en igualdad de condiciones".
Además de a la empresa de tecnologías de la información Amadeus, Greer añade a esta lista a Accenture, Capgemini, DHL, Mistral, Publicis, SAP, Siemens y Spotify.
Greer asegura que "en caso de que sean necesarias medidas de respuesta", la ley en EE.UU. "permite la imposición de aranceles o restricciones a los servicios extranjeros, entre otras acciones" y advierte que el Gobierno Trump adoptará una postura similar con otros países "que sigan una estrategia similar a la de la Unión Europea en este ámbito".
