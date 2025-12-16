Australia confirma que los terroristas de la playa australiana de Bondi actuaron inspirados en Estado Islámico

Las autoridades de Australia han confirmado que los asaltantes -padre e hijo- que dispararon contra una multitud que celebraba la festividad judía de Janucá en una popular playa de Sídney actuaron inspirados "por la ideología" del grupo yihadista Estado Islámico (EI). Sajid Akram y su hijo Naveed mataron a 15 personas e hirieron a más de 40 en el tiroteo perpetrado el domingo por la tarde en Bondi Beach. La investigación se centra ahora en determinar si los asaltantes recibieron formación militar en un reciente viaje a Filipinas.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó el ataque como un acto "terrorista" impulsado por el "antisemitismo". Albanese dijo que Naveed Akram, supuestamente un albañil desempleado de 24 años, había llamado la atención de la agencia de inteligencia de Australia en 2019, pero que no se le consideró una amenaza inminente. explicó el primer ministro para añadir: "Dos de las personas con las que se relacionaba fueron acusadas y encarceladas, pero en ese momento no se le consideraba una persona de interés", precisó.

La policía sigue reconstruyendo los movimientos de los atacantes en los días previos al tiroteo. Una cuestión clave es si se reunieron con extremistas islámicos durante un viaje a Filipinas en noviembre de este año, según informaciones de la prensa estatal.

Bomba casera

El día del ataque, Naveed Akram le dijo a su madre que se iba fuera de la ciudad a pescar. Sin embargo, las autoridades creen que se encerró en un apartamento alquilado con su padre para planear el asalto. Con armas de cañón largo dispararon hacia la playa abarrotada de bañistas durante 10 minutos, antes de que la policía abatiera al padre, de 50 años.El hijo, en cambio, permanece en coma en el hospital bajo vigilancia policial.

Horas después del tiroteo, la policía encontró una bomba casera en un auto estacionado cerca de la playa afectada y afirmó que el "artefacto explosivo improvisado" probablemente había sido colocado por los atacantes. Además, las autoridades encontraron banderas de Estado Islámico en un coche matriculado a nombre de Naveed Akram.