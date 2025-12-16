Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Putin ratifica un acuerdo con India que regula el envío mutuo de personal y equipo militar

El presidente ruso, Vladímir Putin, ratificó este lunes un acuerdo gubernamental con India sobre el procedimiento para el envío de personal y equipo militar en ambos países. El procedimiento regula el envío de tropas, equipos y su logística, que se aplicará durante ejercicios militares conjuntos, según explica la nota publicada en el boletín oficial.

También regula el despliegue de las tropas en entrenamientos, labores de emergencias como desastres naturales y aquellos provocados por el hambre, entre otros casos acordados, como también el envío de ayuda humanitaria. La ratificación del acuerdo simplifica el uso mutuo del espacio aéreo y las escalas portuarias de ambos países por parte de buques de guerra rusos e indios.

A principios de diciembre el mandatario ruso viajó a Nueva Delhi, donde se reunió con el primer ministro indio, Narendra Modi, con quien firmó varios acuerdos en áreas de comercio y transporte.