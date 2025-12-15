Desastre natural
Suben a 37 los fallecidos por las lluvias torrenciales en el suroeste de Marruecos
Las calles de Safi se han transformado en ríos, los comercios están anegados y los coches arrastrados por las aguas
EFE
El número de muertos por las inundaciones ocurridas el domingo en la provincia costera de Safi, en el suroeste de Marruecos, a causa de las lluvias torrenciales aumentó a 37. Las autoridades locales han informado de que las lluvias tormentosas excepcionales, registradas en un corto período de tiempo (una hora), provocaron además al menos 14 heridos que reciben atención médica en el Hospital Mohammed V de Safi, dos de ellos en cuidados intensivos.
La nota añade que los servicios de Protección Civil continúan las operaciones de rastreo sobre el terreno, búsqueda, rescate y prestación de asistencia a la población afectada por las inundaciones, que provocaron la suspensión de las clases este lunes en la provincia. Asimismo, subraya la necesidad de "elevar el nivel de vigilancia y adoptar el máximo grado de precaución y prudencia", ante las fuertes variaciones climáticas que conoce el país.
Imágenes difundidas el domingo por medios digitales locales y a través de las redes sociales muestran calles en Safi transformadas en ríos, comercios anegados y vehículos arrastrados por las aguas.
Alertas de nivel naranja
La Dirección General marroquí de Meteorología emitió varias alertas de nivel naranja por nevadas y lluvias intensas acompañadas de tormentas en varias provincias del país entre el domingo y el miércoles próximo.
Están previstas precipitaciones superiores a 60 milímetros, acompañadas de fuerte viento, en varias provincias del país, y nevadas, con acumulaciones de hasta 60 centímetros, en zonas montañosas.
