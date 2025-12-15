El FBI arresta a cuatro personas que planeaban atentados terroristas en California en Año Nuevo

Las autoridades federales en Estados Unidos, el FBI, han arrestado a cuatro personas a las que acusan de querer llevar a cabo una serie de ataques "terroristas" en el sur del estado de California durante las celebraciones de Año Nuevo, según informó este lunes la fiscal general, Pam Bondi.

Los detenidos formaban parte presuntamente de un grupo "de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista", y planeaban una serie de explosiones en "varias partes del California" al igual que ataques en contra de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), indicó Bondi en una publicación en X.

La fiscal general declaró que agentes federales habían logrado detener una campaña de atentados con bombas el día de Año Nuevo en el sur de California tras el arresto de los miembros de un grupo que ya estaba preparando preparar artefactos explosivos que pretendían utilizar en ataques coordinados.

"Tras una intensa investigación, el Departamento de Justicia, en colaboración con el FBI, evitó lo que habría sido un complot terrorista masivo y horrendo", declaró Bondi. Añadió que el denominado Frente de Liberación de la Isla Tortuga, se autodefinía como una rama radical propalestina, antipolicía y antigubernamental. Bondi indicó que también planeaban atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Un quinto individuo, presuntamente vinculado a la misma red, fue arrestado en Nueva Orleans en lo que las autoridades consideraron un complot relacionado, según una persona familiarizada con la investigación. El FBI está investigando si los cuatro arrestados habían viajado al Valle de Lucerna (en el condado de San Bernardino, California) para probar artefactos explosivos improvisados antes de los atentados.