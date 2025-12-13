Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Dos ciudadanos rusos muertos tras un ataque con drones ucranianos en Sarátov

Al menos dos personas han fallecido este sábado en la región rusa de Sarátov tras un ataque de vehículos no tripulados de las Fuerzas Armadas de Ucrania que también ha provocado daños en una refinería de petróleo de la zona.

"Varios apartamentos de un edificio residencial resultaron dañados como consecuencia del ataque con drones. Todos los servicios de emergencia involucrados en la limpieza se encuentran en el lugar. Dos personas fallecieron. Nuestras condolencias a las familias y amigos. Se les brindará todo el apoyo necesario", ha notificado el gobernador de la región, Roman Busargin, en su canal de Telegram.