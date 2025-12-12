Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Sánchez reclama firmeza en la Coalición de Voluntarios para lograr la paz en Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este jueves firmeza y unidad para lograr la paz en Ucrania durante su participación en la reunión que han mantenido por videoconferencia los líderes de la denominada Coalición de Voluntarios en ayuda de ese país. Los integrantes de esta coalición, formada por una treintena de países e impulsada por Francia y el Reino Unido, han convocado ya numerosas reuniones tanto presenciales como telemáticas para analizar la evolución de la situación en Ucrania y las expectativas de un horizonte de paz. Tras el encuentro de este jueves, Sánchez ha resaltado en las redes sociales que la paz en Ucrania requiere firmeza y una acción conjunta. "Proteger Ucrania es proteger a Europa", ha añadido el jefe del Gobierno, quien ha resaltado la labor de la Coalición de Voluntarios para reforzar las garantías de seguridad y apoyar al pueblo ucraniano.