Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza e Israel

El aval del Consejo de Seguridad de la ONU a una propuesta de resolución basada en el plan de Donald Trump para Gaza da un nuevo impulso al proceso de paz en Oriente Próximo, aunque el desarrollo de los próximos pasos se perfila incierto por la oposición de Hamás a su desarme y al establecimiento de una fuerza internacional de seguridad, así como por las diferencias que persisten entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino

Al menos siete muertos por derrumbe de viviendas en Gaza en medio de la tormenta Al menos siete personas han muerto y varias han resultado heridas a consecuencia del derrumbe de distintas instalaciones en el norte de la Franja de Gaza, donde una tormenta polar está sacudiendo el enclave palestino desde hace días. Cinco de las víctimas han fallecido por el derrumbe de una vivienda en Bir al Naja, en Beit Lahia, mientras que las dos restantes han sido trasladadas al Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, después de que cayese sobre ellas un muro en las inmediaciones del Estadio Palestina.

Las autoridades locales del campo de Aida, fundado en 1950 por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) para alojar a más de un millar de desplazados por la Guerra árabe-israelí (1948), arriendan el terreno desde hace dos décadas al Patriarcado Armenio de Jerusalén, que les cede su propiedad para que los menores disfruten de actividades recreativas. "Es una forma de destruir no las instalaciones del equipo de fútbol, sino la esperanza de los niños y jóvenes que sueñan con ser futbolistas como una bendición para su futuro, para crecer y para desarrollar sus habilidades", cuenta a EFE desde el recinto deportivo, Said Al Azzam, presidente del Comité Popular del campo de refugiados de Aida.

Israel planea demoler el icónico campo de fútbol en el campamento de refugiados palestinos en Belén Israel se plantea demoler el icónico campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (Belén), completamente anexo a un tramo del muro de separación en la Cisjordania ocupada, alegando que el recinto se ubica en terreno militar y dejando ahora las esperanzas de 250 niños en el aire. Hace un mes, soldados israelíes colocaron un aviso a la entrada de este campo, en uso desde siete años atrás, para notificar a los habitantes del campamento que se barajaba su desmantelamiento porque no contaba con los permisos correspondientes y por supuestamente estar violando regulaciones militares.

Hamás critica a Amnistía Internacional por un informe que denuncia crímenes de guerra y contra la humanidad en los ataques del 7 de octubre de 2023 y en acciones posteriores de milicias palestinas Hamás ha criticado este jueves a la ONG Amnistía Internacional (AI) por "adoptar" la narrativa de Israel tras la publicación de un informe que denuncia crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por las milicias palestinas tanto durante como después de los ataques lanzados el 7 de octubre de 2023. Hamás ha argumentado que el último informe "tendencioso" de la ONG contiene "falacias y contradicciones", ya que muchos edificios en comunidades cercanas a la frontera con la Franja de Gaza fueron destruidos durante los ataques del 7 de octubre por las propias fuerzas israelíes y muchos civiles murieron bajo fuego del Ejército, según las investigaciones llevadas a cabo por Israel.

El ganador de Eurovisión en 2024 renuncia a su premio por la presencia de Israel en 2026 El cantante suizo Nemo, ganador de Eurovisión en 2024, anunció este jueves que renuncia a su trofeo en protesta por la participación de Israel en la edición de 2026. El representante de Suiza indicó en Instagram que Eurovisión defiende la unidad, la inclusión y la dignidad para todos y que la presencia de Israel el próximo año "muestra un claro conflicto entre esos ideales y las decisiones tomadas por la UER" (Unión Europea de Radiodifusión).

Netanyahu denuncia "interferencias" políticas en las pesquisas sobre el 7 de octubre El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, denunció este jueves en un mensaje publicado en la red social X la existencia de una "campaña organizada" de presión atribuida a exfiguras de alto rango que, según afirmó, buscan "distorsionar los hechos" e influir en las decisiones del Gobierno referentes a la investigación del 7 de octubre. "Estas figuras permitieron que la anarquía se infiltrara en los sistemas estatales y perjudicara la cohesión del Ejército israelí y los sistemas de seguridad al promover la negativa a servir (en el Ejército). Hoy, intentan influir en la naturaleza de la investigación que examinará los fallos que lideraron en el desastre del 7 de octubre", acusó el mandatario.

Hamás condena la decisión de Bolivia de restaurar relaciones con Israel El grupo islamsita Hamás condenó la decisión del Gobierno de Bolivia de reanudar las relaciones diplomáticas con Israel, asegurando que ha revertido el "paso honorable" que dio al cesarlas previamente por su ofensiva contra Gaza. "Exigimos que el Gobierno boliviano se abstenga de hacer un lavado de cara a la ocupación y del criminal de guerra Netanyahu y se adhiera a las decisiones históricas apoyando la causa justa de nuestro pueblo y su lucha legítima por la liberación y la independencia", recoge el comunicado de la organización.

El temporal en Gaza inunda los campamentos de refugiados de la capital Las fuertes lluvias en Gaza durante la noche, parte del temporal que comenzó el miércoles y se espera que afecte a la zona durante el fin de semana, inundaron las tiendas de campaña y embarraron sus alrededores en los campamentos de la ciudad de Gaza, que este jueves sus residentes tratan de limpiar, aún bajo la lluvia. En la capital gazatí, en el norte de este territorio palestino, una mujer conversa con EFE entre lágrimas mientras trata de retirar el agua del techo de su tienda de campaña, que se ha vencido por el peso del agua: "No pido nada, sólo una tienda de campaña. Que me traigan una tienda para que mis hijas y yo podamos relajarnos". En la amplia explanada llena de tiendas de campaña junto a la playa en ciudad de Gaza esta imagen se repite en numerosas ocasiones.

Trump planea nombrar un general de EEUU al frente de la fuerza de seguridad en Gaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea nombrar a un general estadounidense para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, por sus siglas en inglés) en Gaza, informó este jueves el digital Axios con fuentes estadounidenses e israelíes. Su nombramiento, según añadió ese medio, aumentará más el peso de EE.UU. en la seguridad y reconstrucción de Gaza. La creación de dicha fuerza de estabilización se enmarcó en la resolución que fue adoptada el 17 de noviembre por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que respaldó el plan de 20 puntos de Trump para Gaza.