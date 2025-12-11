Putin traslada a Maduro su apoyo tras la incautación de EEUU de un petrolero frente a las costas de Venezuela

El presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó este jueves en una conversación telefónica su apoyo "a la política del Gobierno de Nicolás Maduro, orientada a la defensa de los intereses nacionales y la soberanía en un contexto de la creciente presión externa", según un mensaje difundido por el Gobierno ruso pocas horas después de que Estados Unidos se incautara de un barco petrolero venezolano. La nota, citada por el canal oficial Telesur, consigna que la charla entre ambos dirigentes giró también alrededor de la aplicación del Acuerdo de Asociación Estratégica y Cooperación que entró en vigor en noviembre de 2025 y que incluye un capítulo militar. Venezuela y Rusia, señala también el comunicado, se oponen "firmemente a las medidas coercitivas y restrictivas unilaterales, incluidas las de carácter extraterritorial, que constituyen una violación de la Carta de las Naciones Unidas y de otras normas y principios generalmente reconocidos por el derecho internacional".

El Ministerio de Exteriores de Venezuela señaló por su parte que Maduro "informó a su homólogo ruso sobre el avance sostenido de Venezuela, que está ganando la batalla por la paz, el crecimiento económico y la estabilidad social, y destacó que el país se proyecta para liderar el crecimiento económico regional del 9% este año, según las estimaciones previstas".

De acuerdo con el texto difundido por el canciller, Yván Gil, "Putin reiteró que los canales de comunicación directa entre ambas naciones se mantienen abiertos de manera permanente, y aseguró que Rusia continuará apoyando a Venezuela en su lucha por hacer valer su soberanía, el derecho internacional y la paz en toda América Latina, poniendo a disposición su capacidad diplomática para fortalecer la cooperación en estas materias esenciales".

Sanciones

Ambos países reafirmaron su interés en ampliar la cooperación en el sector petrolero y gasífero. Se discutieron además alternativas de financiamiento que eviten las restricciones derivadas de sanciones internacionales que afectan a Moscú y Caracas.

Previamente, Serguéi Lavrov, el responsable de la diplomacia de Putin, había reclamado a Washington una respuesta por el secuestro del buque. "Por respeto a los demás miembros de la comunidad internacional, explique sobre la base de qué hechos está tomando esas medidas". Dijo además que EEUU abordó la cubierta del buque al acusarlo de transportar crudo cuya venta está prohibida, mientras permite a la vez que la petrolera estadounidense Chevron opere en Venezuela aunque en condiciones mínimas. Rusia, añadió Lavrov, es favorable a que se debata cómo combatir el narcotráfico sin poner en peligro la seguridad marítima.