El expresidente de Bolivia Luis Arce, detenido por un presunto caso de corrupción

El expresidente de Bolivia Luis Arce fue detenido este miércoles y trasladado a celdas policiales en la ciudad de La Paz, al parecer por una investigación por presunta corrupción, según señaló su exministra de la Presidencia María Nela Prada.

El Gobierno de Bolivia confirmó posteriormente la detención en el marco de una investigación por presunta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas, cuando fue ministro de Economía de la Administración de Evo Morales (2006-2019).

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, indicó en una conferencia de prensa que Arce es investigado como "principal responsable" del "millonario daño económico" que hubo en el Fondo de Desarrollo Indígena, porque, como ministro de Economía, en su momento presidió el directorio de esa instancia.

"Él (Arce) estaba solo, lo han metido a un minibús con vidrios negros, es lo que tenemos conocimiento", dijo Prada a los medios en las puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc) en La Paz, a donde la exministra llegó para obtener más información sobre la detención del exmandatario.

Prada señaló que Arce (2020-2025) no fue notificado, ni convocado formalmente a declarar, "simplemente lo han agarrado, lo han subido a un minibús" y trasladado a la Felcc.

El mandatario también tiene una causa abierta por una alta exfuncionaria que le acusa de haberla dejado embarazada y abandonado, aunque por el momento no se ha confirmado por qué caso fue detenido.

Prada dijo a los medios que si es por el caso del Fondo Indígena, Arce presentó "todos los descargos" correspondientes en su momento, cuando era ministro y recordó que como expresidente, le correspondería un juicio de responsabilidades.

La exministra consideró que "se ha cometido un abuso por completo" con la detención de Arce e insistió en que no fue notificado para declarar.

Según una ley vigente desde diciembre de 2020, las altas exautoridades bolivianas deben permanecer en territorio boliviano por al menos tres meses una vez concluido su mandato, con el fin de que "rindan todos los informes necesarios" y para "evitar la impunidad ante un posible hecho o acto de corrupción".

La gestión de Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), terminó el pasado 8 de noviembre, cuando fue investido presidente el centrista Rodrigo Paz Pereira.

Antes de concluir su mandato, Arce aseguró varias veces que no se iría del país y que iba a retornar a dar cátedra en la universidad.

Por el momento, ninguna autoridad del Gobierno, Policía ni el Ministerio Público se han pronunciado sobre la detención de Arce.