Tragedia en la ciudad de Fez
Al menos 19 muertos y 16 heridos tras el derrumbe de dos edificios residenciales en Marruecos
El siniestro se produjo en la noche del martes al miércoles en la ciudad de Fez, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se derrumbaron
EFE
Al menos 19 personas fallecieron y otras 16 resultaron heridas de diferente gravedad tras el derrumbe de dos edificios residenciales contiguos en la ciudad de Fez, en el centro de Marruecos.
El siniestro se produjo en la noche del martes al miércoles en el barrio Mostaqbal, en Fez, cuando dos inmuebles de cuatro plantas se derrumbaron, según informaron este miércoles las autoridades locales.
Se trata de un "balance preliminar", según las mismas fuentes que señalaron que en los dos edificios vivían en total ocho familias.
"Tras recibir el aviso del incidente, las autoridades locales y de seguridad, así como los efectivos de la Protección Civil, se desplazaron inmediatamente al lugar para iniciar las operaciones de búsqueda y rescate", informaron las fuentes.
En el lugar del siniestro, las autoridades tomaron medidas para asegurar el perímetro de los edificios derrumbados y evacuar a los habitantes de las viviendas colindantes.
Las personas heridas fueron trasladadas al Centro Hospitalario Universitario de Fez para recibir la atención médica necesaria, apuntaron las fuentes que añadieron que las operaciones de búsqueda continúan para rastrear entre otras cosas si puede haber otras víctimas entre los escombros.
- Adiós a Lara Sanmartín, la corredora de la eterna sonrisa
- Adiós a la caña invasora: nace un nuevo paisaje en el río Segura
- Más de 2.000 murcianos estrenan el tranvibús en su primer día en marcha: “Es muy cómodo, mejor que el autobús”
- El Real Murcia se enfrentará al Real Betis en la Copa del Rey
- Murcia tiembla con un terremoto de 2,6 con epicentro en Algezares
- Agua a precio de oro: vecinos de la Región, abocados a pagar casi el doble en el recibo
- El Real Murcia vuela como el ‘Ave Fénix’ en el derbi
- Los médicos cortan Ronda de Levante hartos 'de hacer una jornada ordinaria y otra extraordinaria