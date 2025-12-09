Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia destaca "avances" en "todo el frente" de guerra en el este de Ucrania mientras trata de cercar Mirnogrado

Las Fuerzas Armadas de Rusia han destacado este martes "avances" en "todo el frente" de guerra en el este de Ucrania y han asegurado que actualmente se encuentran cercando a las tropas ucranianas en la localidad de Mirnogrado, en el importante distrito de Pokrovsk, en Donetsk.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, ha indicado que el Ejército ruso sigue adelante en su ofensiva, que se acerca ya a su cuarto año, y ha explicado que el Grupo Centro está "luchando" actualmente en Dnipropetrovsk.

"El presidente (Vladimir Putin) ha ordenado la derrota de las fuerzas ucranianas en Mirnogrado, que antes de la guerra tenía unos 46.000 habitantes", ha afirmado, al tiempo que ha estimado que, de momento, las tropas se han hecho con el control del 30 por ciento de los edificios de la zona.