Francia juzga por antisemitismo a una niñera acusada de intentar envenenar a una familia judía de París

30 de enero de 2024, Marie -nombre ficticio- se presenta en una comisaría de París, y angustiada explica a los agentes que cree que familia está siendo envenenada. En su declaración, Marie explica que días antes había bebido vino con sabor a detergente y que al aplicarse su desmaquillador habitual, este le había provocado quemaduras en el ojo. La noche anterior a la denuncia, esta madre notó una espuma extraña en la botella de zumo y un sabor a lejía en el vino que tomaron su esposo y ella aquella noche.

Durante aquellos días no habían recibido visitas y nadie más tenía acceso a la casa. Salvo la niñera, que vivía con ellos y que les ayudaba a cuidar a sus hijos de 2, 5 y 7 años. La policía acudió al hogar e incautó algunos productos de la casa, y el caso quedó en manos de la justicia hasta el 3 de febrero de ese mismo año, cuando la historia dio un giro inesperado.

La hija mediana le cuenta a su madre que ha visto a la niñera, Leila, vertiendo productos en una botella de alcohol etiquetada como "Jerusalén". Con esta declaración y con las pruebas toxicológicas, en las que se revelaba que la familia había estado ingiriendo alimentos con elevados niveles de sustancias químicas, es decir, productos "nocivos incluso corrosivos, y pueden causar graves lesiones en el tracto digestivo", la policía detuvo a la niñera de esta familia judía.

En su declaración, Leila, una mujer argelina de 42 años y con una orden de expulsión desde hacía meses, negó todos los hechos. Sin embargo, durante el registro del domicilio, un comentario a los agentes la delató: "Como tienen dinero y poder, jamás debí haber trabajado para una mujer judía; solo me trajo problemas".

Durante su detención, la mujer admitió haber vertido "loción de jabón" en la comida como "castigo y advertencia" tras una disputa salarial con los padres. "Sabía que podría causarles dolor, pero no lo suficiente como para matarlos", afirmó ante la policía.

Documentos falsos y una acusación de antisemitismo

Ha pasado casi un año desde aquello, la niñera comparecerá este martes ante el Tribunal Correccional de Nanterre acusada de la "administración de una sustancia nociva que causó una incapacidad superior a ocho días, cometida por motivos de raza, etnia, nacionalidad o religión". Según el juez de instrucción, las declaraciones de Leila "transmiten estereotipos antisemitas sobre la relación con el poder y el dinero" y "sus comentarios están directamente relacionados con el delito".

Sobre estas acusaciones, su abogada niega el aspecto antisemita de los hechos y los relaciona con un "ataque de celos". "Los comentarios ofensivos siguen centrados en cuestiones de clase y resentimiento económico", argumentó la abogada para 'Le Parisien', especificando que "las sustancias en cuestión se encontraron únicamente en las bebidas de los padres, no en las de los niños".

No solo eso, Leila también será procesada por falsedad documental, puesto que durante el proceso de selección, la niñera proporcionó a sus empleadores una copia de un documento de identidad belga falso.

El antisemitismo en Francia

Desde que el 7 de octubre de 2023 estallara de nuevo el conflicto entre Israel y Palestina, los ataques antisemitas sufrieron una explosión en el país galo, a pesar de que en el último año se han estabilizado. No solo los judíos, también los musulmanes franceses se han visto afectados por el conflicto.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, los actos antimusulmanes han crecido un 75% en los últimos meses, y los antisemitas, aunque se han estabilizado, siguen siendo "muy altos". Entre enero y mayo de 2025 se registraron 504 actos antisemitas, frente a los 662 del año pasado en el mismo periodo.

Los ataques antisemitas en Francia son una preocupación recurrente para la comunidad judía del país, puesto que suelen ser el blanco de ataques en escuelas, sinagogas o incluso en el ámbito individual, como es el caso de la familia de Marie. Según el último sondeo de Ipsos, el 61% de los franceses afirma comprender los temores de los judíos en Francia, y la mayoría considera que las autoridades no hacen los suficiente para luchar contra el antisemitismo en el país.